Gala national du concours Chapeau, les filles! - Mme Emily Cvejic remporte la bourse de 2000 $ remise par la Fédération des cégeps

QUÉBEC, le 10 juin 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion du gala national du concours Chapeau, les filles!, qui s'est déroulé aujourd'hui à l'Assemblée nationale du Québec, Mme Jasmine Gauthier, membre du comité directeur de la Fédération des cégeps et directrice générale du Cégep de Sainte-Foy, a remis une bourse de 2000 $ à Mme Emily Cvejic, étudiante en Technologie de systèmes ordinés à Vanier College.

Mme Cvejic s'est démarquée notamment par sa démarche passionnée et engagée, ainsi que par son désir d'encourager et d'appuyer d'autres jeunes filles dans la poursuite d'études collégiales menant à une profession majoritairement choisie par des garçons. Elle se distingue également par les idées originales qu'elle propose en vue d'inciter les filles à entreprendre de telles études de même que par les actions qu'elle suggère de mettre en œuvre afin de favoriser une meilleure intégration de ces dernières.

Le concours Chapeau, les filles!, dont la Fédération des cégeps est partenaire pour une 14e année consécutive, a récompensé aujourd'hui 18 lauréates relevant de la formation technique. Ce concours, organisé par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, en collaboration avec de nombreux partenaires, contribue à la promotion de la diversification des choix de carrière qui s'offrent à l'ensemble des filles et les encourage à opter pour des études collégiales menant à la pratique d'une profession à prédominance masculine.

Le prix de la Fédération des cégeps remis à une étudiante de la formation technique issue d'un établissement d'enseignement collégial public, représente également une belle occasion de valoriser la filière technique collégiale, qui compte 133 programmes d'études.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue, de financement, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de technologies de l'information, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.qc.ca

Suivez-nous sur Twitter : @fedecegeps

SOURCE Fédération des cégeps

Renseignements: Isabelle Drapeau, conseillère en communication, 514 381-8631, poste 2322; cellulaire : 438 495-4190

Related Links

http://www.fedecegeps.qc.ca/