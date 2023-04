Gala des chambres de commerce : La FCCQ dévoile les finalistes du Gala des chambres de commerce 2023

Édition sous le thème : « Près, pour vrai »

MONTRÉAL, le 14 avril 2023 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce (FCCQ ) du Québec est fière d'annoncer aujourd'hui le nom de ses 33 finalistes du Gala des chambres de commerce. Présenté par le Régime d'assurance collective des chambres de commerce (RACCC), le gala aura lieu le 6 juin 2023 prochain au Centre de Congrès Le Noranda, à Rouyn-Noranda.

Chaque année, le Gala des chambres de commerce célèbre la gestion et le savoir-faire des administrateurs et de leurs équipes sur l'ensemble des régions du Québec. Les prix visent à reconnaître les chambres de commerce ou les personnes actives dans le réseau des chambres qui se sont démarquées par des réalisations exceptionnelles au cours de l'année précédente.

Cette année, la FCCQ est heureuse d'annoncer une nouvelle catégorie : bonnes pratiques en gouvernance. Celle-ci vise à souligner le travail d'exception d'une chambre de commerce dans la mise en place des meilleures pratiques en gouvernance au sein de son Conseil d'administration.

« Le dévoilement des finalistes est une belle occasion pour reconnaître l'excellent travail des chambres et leurs équipes qui s'investissent sans cesse, tout au long de l'année, dans leurs régions. Elles sont un soutien précieux au développement des entreprises et des communautés, contribuant ainsi au rayonnement économique du Québec. », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Un gala sous le thème de la proximité des chambres aux entreprises et communautés dans toutes les régions du Québec, « Près pour vrai ! »

La FCCQ a choisi le thème « Près pour vrai », pour souligner l'impact des chambres de commerce dans le quotidien des entreprises et des communautés où elles opèrent. Tout comme dans la campagne de valorisation portant le même nom, la FCCQ souhaite mettre en valeur le rôle fondamental qui jouent les chambres dans l'écosystème économique québécois.

Le jury du concours du Gala des chambres de commerce s'est réuni le 5 avril pour choisir les finalistes.

« Avec les candidatures exceptionnelles que nous avons reçues cette année, la sélection des finalistes fut une tâche très ardue pour le jury ! Je tiens à féliciter tous les participants et les chambres finalistes. Vous devez être fiers de vos accomplissements et de l'impact si positif de votre travail dans le milieu des affaires. » a indiqué David Rheault, vice-président, Relations gouvernementales et avec les collectivités chez Air Canada, transporteur aérien officiel de la Grande Rencontre et du Gala des chambres de commerce.

« C'est avec une grande joie que je félicite l'ensemble des participants ainsi que les chambres finalistes ! Dans ce contexte économique rempli de défis et enjeux pour la communauté d'affaires, les chambres de toutes les régions ont assuré un soutien remarquable à leurs entrepreneurs : toujours prêtes à les soutenir et leur offrir les outils nécessaires pour garantir leur croissance. », a ajouté Martial Laniel, Directeur pour le Québec du Régime d'assurance collective des chambres de commerce (RACCC) et commanditaire principal de la Grande Rencontre et du Gala des chambres de commerce.

« La liste des finalistes témoigne du talent ainsi que de l'engagement des chambres et de leurs équipes qui font la force de notre réseau. Nous sommes très fiers de pouvoir le célébrer ensemble à l'occasion de cette grande soirée. Au plaisir de vous retrouver à Rouyn-Noranda au Gala des chambres de commerce ! », a conclu Charles Milliard.

Finalement, la FCCQ remercie ses commanditaires, le Régime d'assurance collective des chambres de commerce (RACCC), Air Canada, Vendere, FlagShip, Recyc-Québec, l'Institut de Leadership, Hydro-Québec et Tourisme Abitibi-Témiscaminque pour leur soutien apporté au Gala des chambres.

Inscription au Gala des chambres de commerce

Le lien d'inscription au gala sera disponible dans les prochains jours. Restez à l'affût ! Il sera communiqué par tous les canaux de communication de la FCCQ et sera également disponible sur le site internet officiel de la Grande Rencontre et du gala.

Les finalistes :

Catégorie Hommage au bénévolat - Prix Arthur P. Earle

Monsieur André Guillemette, Chambre de commerce et d'industrie des Bois-Francs et de l'Érable

commerce et d'industrie des Bois-Francs et de l'Érable Madame Chloé Brochu, Chambre de commerce de La Jacques-Cartier

commerce de La Jacques-Cartier Monsieur Jean-Carl Provencher , Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon

, commerce et d'industrie du Grand Roussillon Monsieur Simon McNicoll , Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord

, commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord Monsieur Luc Bertrand , Chambre de commerce et d'industrie Vallée-du- Richelieu

Catégorie Leadership - Prix Jean-Paul Létourneau

Madame Eliane Galipeau , directrice générale à la Chambre de commerce et d'industrie Beauharnois -Valleyfield-Haut-Saint-Laurent

, directrice générale à la commerce et d'industrie -Valleyfield-Haut-Saint-Laurent Monsieur David Bergeron , directeur général à la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon

, directeur général à la commerce et d'industrie du Grand Roussillon Madame Stéphanie Brodeur, directrice générale à la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud

commerce et d'industrie de la Rive-Sud Madame Nancy Dubé , directrice générale à la Chambre de commerce de Kamouraska-L'Islet

, directrice générale à la commerce de Kamouraska-L'Islet Madame Linda Malette , coordonnatrice à la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montcalm

Catégorie Employée de l'année

Madame Noémie Parent-Fillion, adjointe administrative à la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest

commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest Madame Carolyne Pinard , coordonnatrice aux communications, service aux membres, événements à la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon

, coordonnatrice aux communications, service aux membres, événements à la commerce et d'industrie du Grand Roussillon Madame Marlène Gaudreault, directrice générale adjointe à la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord

commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord Madame Jade Pellerin , responsable, partenariats et service aux entreprises de la Chambre de commerce et d'industrie Saint-Jérôme Métropolitain

, responsable, partenariats et service aux entreprises de la commerce et d'industrie Saint-Jérôme Métropolitain Madame Manon Hébert , adjointe de direction à la Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières

Catégorie Recrutement

Chambre de commerce de La Côte-de-Gaspé

commerce de La Côte-de-Gaspé Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny

commerce et d'industrie de la MRC de Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières

commerce et d'industries de Trois-Rivières Chambre de commerce et d'industrie des Bois-Francs et de l'Érable

Catégorie Projet innovant

Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon

commerce et d'industrie du Grand Roussillon Chambre de commerce et d'industrie de Manicouagan

commerce et d'industrie de Manicouagan Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-Le Fjord

Catégorie Développement durable

Chambre de commerce et d'industrie de Laval

Catégorie Chambre de commerce de l'année (201 membres et plus)

Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny

commerce et d'industrie de la MRC de Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis

commerce et d'industrie du Grand Lévis Chambre de commerce et d'industrie Région de Mégantic

commerce et d'industrie Région de Mégantic Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières

commerce et d'industries de Trois-Rivières Chambre de commerce et d'industrie Vallée-du- Richelieu

Catégorie Chambre de commerce de l'année (200 membres et moins)

Chambre de commerce de Disraeli

commerce de Chambre de commerce et d'industrie Beauharnois -Valleyfield-Haut-Saint-Laurent

Catégorie Bonnes pratiques en gouvernance

Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis

commerce et d'industrie du Grand Lévis Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup

commerce de la MRC de Rivière-du-Loup Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 123 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but: favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Renseignements: Javier Garcia, Attaché de presse, Fédération des chambres de commerce du Québec, T. 514 844-9571 poste 3586 C. 438 408-3731, [email protected]