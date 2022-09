MONTRÉAL, le 15 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La 8e édition du Gala de reconnaissance annuel de La Gouvernance au Féminin (LGAF) se tient aujourd'hui au Palais des congrès de Montréal pour célébrer la plus importante cohorte d'organisations en date à avoir obtenu sa Certification Parité TM--au niveau Bronze, Argent, Or ou Platine--en reconnaissance de leur engagement exceptionnel envers l'équité des genres, la diversité et l'inclusion dans leurs milieux de travail.

Malgré la pandémie, un nombre record d'organisations ont soumis leur candidature pour obtenir la Certification ParitéTM en 2021. Afin de célébrer ce remarquable succès, LGAF tient son prestigieux Gala de reconnaissance annuel au Palais des congrès de Montréal. Après 2 ans d'absence dans la métropole québécoise, cette édition tant attendue présentée par l'Association des banquiers canadiens et sous la coprésidence d'honneur de Mme Anik Trudel, cheffe de la direction de Lavery, et M. Denis Giangi, président de Rolls-Royce Canada, rassemble certain·e·s des haut·e·s dirigeant·e·s exécutif·ve·s et des figures politiques les plus influent·e·s du Canada pour rendre hommage aux 64 organisations de renom qui ont obtenu la Certification ParitéTM des niveaux Bronze à Platine, tout en célébrant le 5e anniversaire du programme! L'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères du Canada, M. Pierre Fitzgibbon, candidat de la CAQ à Terrebonne, député sortant et ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, et Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal ont confirmé leur présence.

La Certification ParitéTM de LGAF -- la première à avoir été créée en Amérique du Nord en 2017 avec le soutien pro bono de McKinsey & Company -- aide les organisations à accroître la représentation des femmes, surtout dans les secteurs où elles ont été historiquement sous-représentées et dans les postes de direction. Accenture, Mercer et WTW soutiennent l'équipe de LGAF dans l'évaluation des candidatures. Avec son questionnaire approfondi, la Certification évalue la parité à tous les niveaux hiérarchiques et une attention particulière est octroyée à l'intersectionnalité, afin de créer un vivier de talents féminins diversifié et inclusif. Plus de 700 000 employé·e·s travaillent pour une organisation certifiée Parité à travers le Canada. Lancé avec succès aux États-Unis en 2020, le programme s'apprête aujourd'hui à traverser l'Atlantique.

« Avec les grands défis du marché d'aujourd'hui, permettre à toutes les femmes de progresser sans plafond de verre ni plancher collant est plus que jamais un incontournable. Mais les promesses ne se transforment pas toujours en actions concrètes et les progrès ne s'obtiennent pas avec de simples paroles, mais bien grâce à des gestes délibérés et soutenus. Voilà où la Certification ParitéTM de LGAF entre en scène! Dans un contexte de rareté des talents, la parité et la diversité sont essentiels en matière de recrutement et rappelons qu'une culture d'entreprise plus inclusive améliore l'engagement des employé·e·s. Heureusement, les organisations ont encore quelques semaines pour joindre notre Certification Parité 2022! » -- Caroline Codsi, I.A.S. A, Présidente fondatrice de La Gouvernance au Féminin.

Les 10 organisations suivantes ont obtenu la Certification ParitéTM niveau Platine : Accenture | Banque Nationale du Canada | Bell Canada | CBC/Radio-Canada | Intact Corporation Financière | JLL | Mercer Canada | Sodexo Canada | Sun Life | Ville de Montréal.

Les 54 organisations suivantes ont obtenu une Certification ParitéTM niveau Bronze, Argent ou Or : ABB | Accor | Air Canada | Alithya | Autorité des marchés financiers | BDC | BNP Paribas Canada | Bombardier | Bristol Myers Squibb | CAE | Caisse de dépôt et placement du Québec | CAPREIT | Cascades | CNESST | Corporation Commerciale Canadienne | Danone Canada | École de Technologie Supérieure | Exportation et développement Canada | FedEx Express Canada | Financière Fairstone | Garde côtière canadienne | Gildan | Groupe TMX | Investissements PSP | Investissements RPC | Ivanhoé Cambridge | Loto-Québec | McKesson Canada | Medicago | Mouvement Desjardins | Muskoka Brewery | Norton Rose Fulbright | Office national du film du Canada | Palais des congrès de Montréal | Paysafe | Pfizer Canada | Polytechnique Montréal | Pratt & Whitney Canada | Produits Kruger | Randstad Canada | Réseau de transport de la Capitale | Rio Tinto | Rolls-Royce Canada | Sandoz Canada | Sanofi Canada | Schneider Electric | Société de transport de Montréal | Sollio Groupe Coopératif | Téléfilm Canada | Telus | Université Bishop's | Université Concordia | Université McGill | WTW.

À PROPOS DE LA GOUVERNANCE AU FÉMININ

La Gouvernance au Féminin est un OBNL fondé en 2010 pour soutenir d'une part les femmes dans leur avancement de carrière et leur accession à des sièges dans des conseils d'administration, et d'autre part les organisations cherchant à clore l'écart entre les genres dans leur milieu de travail. L'organisme y travaille par le biais de sa Certification ParitéTM, d'événements inspirants ainsi que de programmes de formation en gouvernance et de mentorat.

En savoir plus sur La Gouvernance au Féminin : https://lagouvernanceaufeminin.org

En savoir plus sur la Certification ParitéTM : https://certificationparite.org/

