Gala de l'Union La grande fête agricole et forestière - Remise des six grands prix de l'Union des producteurs agricoles

Honneurs décernés à des projets collectifs pour le développement et la valorisation de l'agriculture.

LONGUEUIL, QC, le 10 déc. 2024 /CNW/ - Quelque 800 convives ont célébré l'action collective lors de La grande fête agricole et forestière tenue mercredi dernier à Québec en marge du 100e Congrès général de l'Union des producteurs agricoles (UPA).

Le très attendu gala, présenté par Desjardins et animé par Marie-Eve Janvier, ambassadrice et co-porte-parole des festivités entourant le centenaire de l'UPA, a été une conclusion parfaite à cette année pendant laquelle l'organisation soulignait ses 100 ans de solidarité. Entre autres au menu de cette soirée, la remise de six grands prix : les prix d'excellence de l'Union, le prix de la Famille agricole de l'année ainsi que le prix Coup de cœur 2024.

Les honneurs ont été décernés à des individus qui ont travaillé à des projets collectifs pour le développement ou la valorisation de l'agriculture, qui ont mobilisé les producteurs et autres intervenants autour de grands enjeux agricoles et forestiers ou qui ont réalisé des projets de mise en marché.

Le prix VALORISATION - Laurent-Barré, présenté par le Conseil canadien du commerce de détail et ses membres, couronne des initiatives inspirantes valorisant la profession, l'agriculture et la foresterie privée. Il a été remis cette année à la Fédération de l'UPA du Centre-du-Québec pour son projet régional Agri-Intégration pour des travailleuses et des travailleurs heureux dans une municipalité accueillante.

Ce dernier se déclinait en différents volets : l'accueil et l'intégration des travailleurs agricoles à la ferme et dans leur milieu de vie, ainsi qu'une campagne de sensibilisation auprès des gens travaillant en emploi et orientation afin de faire découvrir les métiers surprenants qui nourrissent le monde.

Le prix DÉVELOPPEMENT - Gérard-Filion, présenté par Desjardins, met en lumière des réalisations et des gains obtenus collectivement dans les domaines de la mise en marché, du développement régional, de la protection du territoire, ou encore des actions déterminantes en faveur de la relève et de l'agriculture de proximité. Cette année, le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec et le Syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud ont reçu cette reconnaissance pour leur obtention d'une agence de vente dans le sciage.

Les deux organisations ont collaboré pour proposer un modèle efficace aux producteurs forestiers, soit une agence de vente de sciage résineux sapin-épinette pour le Sud du Québec et une agence de sciage pour la Côte-du-Sud. Homologuées par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec en 2024, ces deux décisions auront un impact historique!

Le prix ENVIRONNEMENT - Hélène-Alarie, présenté par Énergir, récompense des équipes qui ont mené des projets visant l'adoption de nouvelles pratiques agroenvironnementales, l'adaptation aux changements climatiques ou en faveur de l'agriculture et de la foresterie durables. Il a été remis cette année la Fédération de l'UPA du Centre-du-Québec pour son projet Ferme progrès.

L'objectif de celui-ci est l'adoption accrue de pratiques agroenvironnementales des producteurs agricoles de la région. Parmi les éléments réalisés : caractériser des cours d'eau problématiques et cibler les intérêts des producteurs afin d'évaluer les améliorations à apporter.

Le prix SOLIDARITÉ - Jean-Paul-Raymond, présenté par Aliments du Québec, met à l'honneur l'engagement syndical ou des actions de mobilisation et de concertation menées par des groupes d'agricultrices et d'agriculteurs, ou de productrices et producteurs forestiers. Cette année, il a été décerné aux productrices et producteurs agricoles du Québec et leurs 12 fédérations régionales pour la vague de mobilisation tenue à travers la province.

En 2024, plus de 4 500 productrices et producteurs agricoles et 2 500 tracteurs ont déferlé sur les territoires des 12 régions lors d'une série de 17 manifestations dénonçant une crise agricole sans précédent. Un cri du cœur visant à mettre fin à l'inertie gouvernementale, inaugurant une nouvelle ère de collaboration et d'action collective.

Famille agricole de l'année

La grande fête agricole et forestière a aussi été l'occasion d'honorer la famille Allen-Lafond de Saint-Bruno-de-Guigues. D'une petite ferme de 13 vaches et 80 acres de terre achetée en 1969 au Témiscamingue, la famille Allen-Lafond possède aujourd'hui quatre entreprises et 2 500 acres en culture. Une famille investie et unie avec comme base commune l'entraide, l'implication et l'environnement. Une 68e famille proclamée par la Fondation de la famille agricole, qui a l'objectif de valoriser les familles de producteurs du Québec en illustrant de façon remarquable la réussite familiale, sociale et économique.

Le prix COUP DE CŒUR, présenté par l'UPA, a été remis cette année à Jérôme Dupras, professeur en économie écologique de l'Université du Québec en Outaouais (UQO).

En plus de ses charges de cours à l'UQO, Jérôme Dupras est titulaire de deux chaires de recherche; l'une sur l'économie écologique, l'autre sur l'évaluation socio-économique de la biodiversité et des écosystèmes. Il est aussi cofondateur et PDG de l'entreprise Habitat se spécialisant dans la conservation, l'aménagement et la gestion de la biodiversité et des écosystèmes. En outre, il dirige les activités du Centre de recherche appliquée sur la biodiversité et les écosystèmes, organisme qu'il a lancé en 2024. Il a été le complice de l'UPA dans le cadre de divers événements et projets, de même que pour une Déclaration commune en agroenvironnement, de précieuses collaborations pour unir la recherche scientifique au monde agricole.

SOURCE Union des producteurs agricoles

Source : Jessica Blackburn, Chargée des relations de presse et des réseaux sociaux, 579-859-0755 | [email protected]