Gala de l'Ordre du Mérite coopératif et mutualiste québécois : Les grands coopérateurs et mutualistes honorés

LÉVIS, QC, le 1er oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) a honoré plusieurs personnalités, lors du Gala de l'Ordre du Mérite coopératif et mutualiste québécois qui s'est tenu le 14 septembre dernier. Considérant les mesures sanitaires en vigueur, le Gala a eu lieu de façon hybride où plus de 400 personnes ont pris part à l'événement au Centre des congrès de Québec et sur la plateforme virtuelle. Exceptionnellement, le CQCM a procédé à l'intronisation de deux cohortes à l'Ordre soit celle de 2020 et 2021.

« Le CQCM a remis la plus haute reconnaissance du mouvement coopératif et mutualiste à des personnes qui ont participé à l'enrichissement collectif. Tout grand projet nécessite des gens engagés pour réussir et c'est grâce à ces coopérateurs et mutualistes passionnés que la coopération et la mutualité soient ce qu'elle est au Québec aujourd'hui » souligne Michel Gauthier, président du conseil d'administration du CQCM.

Récipiendaires de l'Ordre du Mérite

Les décorations de l'Ordre du Mérite coopératif et mutualiste québécois sont accordées à toute personne qui a rendu des services exceptionnels ayant eu un impact significatif dans une région ou dans un secteur d'activité et qui a favorisé le rayonnement du mouvement coopératif et mutualiste québécois.

Les récipiendaires du 4e degré (la plus haute distinction)

Récipiendaire Lieu de résidence et

région administrative Candidature appuyée par Cohorte Clément Asselin Montmagny, Chaudière-Appalaches Fédération des coopératives d'alimentation du Québec 2020 Richard Lacasse Québec, Capitale-Nationale SOCODEVI 2020 Denis Richard Leclercville, Chaudière-Appalaches Sollio Groupe Coopératif 2021 Dorimène Desjardins À titre posthume Fédération des caisses Desjardins du Québec 2021 Gaston Bédard Lévis, Chaudière-Appalaches Conseil québécois de la coopération et de la mutualité 2021 Michel Lafleur Orford, Estrie Fédération des coopératives funéraires du Québec 2021 Sylvie Mignault - Moreau L'Islet, Chaudière-Appalaches Confédération québécoise des coopératives d'habitation 2021

Les récipiendaires du 3e degré

Récipiendaire Lieu de résidence et

région administrative Candidature appuyée par Cohorte Danielle Chevrette St-Bruno de Montarville, Montérégie La Capitale mutuelle de l'administration publique 2020 Denis Paré Sherbrooke, Estrie Fédération des caisses Desjardins du Québec 2020 Laurent De Ladurantaye Cap-Saint-Ignace, Chaudière-Appalaches Promutuel Assurance 2020 Normand Marcil Normandin, Saguenay - Lac-Saint-Jean Sollio Groupe Coopératif 2020 René Moreau Warwick, Centre-du-Québec Agropur coopérative laitière 2020 Robert Desrosiers St-Cyrille de Lessard, Chaudière-Appalaches Fédération des caisses Desjardins du Québec 2020 Annie P. Bélanger Grande-Vallée, Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine Fédération des caisses Desjardins du Québec 2021 Claire L'Heureux Saint-Jean-sur-Richelieu, Montérégie Coopérative de développement régional du Québec 2021 Guy Provencher Trois-Rivières, Mauricie Coopérative de développement régional du Québec 2021 Hélène Plante Québec, Capitale-Nationale SSQ Mutuelle 2021 Jacques Jolicoeur Montréal, Montréal Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire 2021 Laurent Bousquet La Présentation, Montérégie Sollio Groupe Coopératif 2021 Marc-André Turcotte Val-Brillant, Bas-Saint-Laurent Sollio Groupe Coopératif 2021 Mario Simard L'Ange-Gardien, Capitale-Nationale Fédération des caisses Desjardins du Québec 2021 Suzanne Maisonneuve - Benoît Mont-Tremblant, Laurentides Fédération des caisses Desjardins du Québec 2021

Les récipiendaires du 2e degré

Récipiendaire Lieu de résidence et

région administrative Candidature appuyée par Cohorte Hélène Ciabu Kalonga Vaudreuil-Dorion, Montérégie Confédération québécoise des coopératives d'habitation 2021 Louis-Félix Cauchon Montréal, Montréal Coopérative de développement régional du Québec 2020 Paul-Yvon Blanchette Québec, Québec Coopérative de développement régional du Québec 2020 Anne Langevin Fossambault-sur-le-Lac, Capitale-Nationale Fédération des caisses Desjardins du Québec 2020 Michel Guénette Cowansville, Estrie Fédération des caisses Desjardins du Québec 2020 Claude Chapdelaine Verdun, Montréal Fédération des caisses Desjardins du Québec 2021 Guy Tremblay Morin-Heights, Laurentides Fédération des caisses Desjardins du Québec 2021 Hélène Lee-Gosselin Sainte-Pétronille, Capitale-Nationale Fédération des caisses Desjardins du Québec 2021 Michel Allard Saint-Anaclet, Bas-Saint-Laurent Fédération des caisses Desjardins du Québec 2021 Roger Durand Sherbrooke, Estrie Fédération des caisses Desjardins du Québec 2021 Eugène Gagné St-Gabriel-de-Valcartier, Capitale-Nationale Fédération québécoise des coopératives forestières 2020 Noëlle-Ange Laramée

Promutuel Assurance 2020 André Pouliot Tingwick, Centre du Québec Promutuel Assurance 2021 Jean-Claude Préfontaine Lévis, Chaudière-Appalaches Réseau de coopération des EÉSAD 2020 Gaétan Roger Saint-Agapit, Chaudière-Appalaches Sollio Groupe Coopératif 2021

Les récipiendaires du 1er degré

Récipiendaire Lieu de résidence et

région administrative Candidature appuyée par Cohorte Daniel Morin Mont-Laurier, Laurentides Fédération québécoise des coopératives forestières 2020 Sylvie Genest Cap-Santé, Capitale-Nationale Promutuel Assurance 2020

Le prix Majella-St-Pierre

Ce prix souligne l'engagement coopératif et mutualiste d'une personne âgée entre 18 et 35 ans, tant pour son engagement personnel et professionnel que pour ses réalisations et son leadership. Le récipiendaire 2020 est Jean-Emmanuel Bouchard qui est engagé dans le mouvement coopératif depuis près de 10 ans tant au niveau provincial, national qu'international. Le récipiendaire 2021 est Francis Ladurantaye qui a présidé plusieurs coopératives et comités et qui a été impliqué au niveau national.

À propos de l'Ordre du Mérite coopératif et mutualiste québécois

En 1948, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité fondait cet ordre qui porte désormais le nom de « l'Ordre du Mérite coopératif et mutualiste québécois ». Il a été institué pour les fins suivantes :

Encourager les coopérateurs à travailler toujours davantage au succès de leur mouvement, tant dans le domaine de l'éducation et de la promotion que dans celui des réalisations;

Reconnaître publiquement les mérites des personnes qui ont rendu des services exceptionnels au mouvement coopératif et mutualiste;

Susciter plus d'intérêt autour du mouvement coopératif et mutualiste.

À propos du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité

Le CQCM représente l'ensemble des organisations coopératives sectorielles et régionales du Québec issues de plus d'une quarantaine de secteurs d'activités, tels que la foresterie, les services de santé et à domicile, l'habitation, l'alimentation, l'agroalimentaire, les services financiers, etc. Il compte parmi ses membres environ 3 000 coopératives et mutuelles, lesquelles génèrent plus de 120 000 emplois. Contribuant à 14% de l'économie du Québec, ces entreprises sont un des piliers essentiels du développement économique et social du Québec. Le CQCM est reconnu officiellement par le gouvernement du Québec comme étant l'un des interlocuteurs privilégiés en matière d'économie sociale.

