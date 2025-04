Gala annuel de la Chambre : une soirée exceptionnelle afin de célébrer les réalisations du milieu des affaires

MONTRÉAL, le 11 avril 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tenait hier soir son gala annuel afin de souligner l'impact et l'engagement de la communauté d'affaires montréalaise. Près de 500 convives étaient réunis au 9e, joyau de l'architecture art déco du centre-ville de Montréal.

« La conjoncture actuelle occupe toutes les conversations et bouscule le quotidien des entreprises. Dans ce contexte trouble, il est crucial de souligner les succès collectifs de la dernière année et d'affirmer notre confiance en l'avenir. Face aux vents contraires, notre base d'affaires sait se montrer résiliente. Elle est capable d'une grande mobilisation autour de projets structurants pour l'économie de la métropole », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La force de notre écosystème, c'est sa capacité à identifier rapidement les défis et à travailler ensemble pour y répondre. Depuis plus de 200 ans, la Chambre joue ce rôle de catalyseur, en rassemblant les acteurs de différents horizons pour renforcer la collaboration et pour créer des conditions gagnantes visant à solidifier l'environnement d'affaires et à assurer le développement économique métropolitain. Nous continuerons d'occuper ce rôle de partenaire fiable, capable de rallier les forces vives et de défendre les intérêts stratégiques de notre économie. Il reste beaucoup à faire, mais nous avons toutes les raisons de croire en notre capacité à relever les défis à venir », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

