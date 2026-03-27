GRAZ, Autriche, 27 mars 2026 /CNW/ - Le 18 mars 2026, GAC a franchi une étape importante dans son expansion en Europe avec le lancement de la production et la sortie de la chaîne de montage de son modèle AION UT à l'usine de Magna en Autriche.

L'AION UT constitue un élément clé de la stratégie de localisation de GAC en Europe. Le véhicule combine un design européen conçu à Milan, un assemblage réalisé en Autriche ainsi que la technologie mondiale de véhicules électriques développée par l'entreprise.

photo

Pensé par l'équipe de design européenne de GAC basée à Milan, l'AION UT est spécialement conçu pour répondre aux attentes des consommateurs européens en matière de style, de convivialité, d'expérience de conduite et de mobilité électrique intelligente. Avec le début de la production et la sortie du premier véhicule en Autriche, l'AION UT mise sur une bonne compréhension du marché local, soutenue par une infrastructure industrielle évolutive en Europe.

Collaboration avec Magna

La collaboration locale et adaptée avec Magna permet à GAC de bénéficier d'un savoir-faire reconnu en fabrication automobile ainsi que de normes opérationnelles éprouvées. Cela permet à GAC d'assurer un haut niveau de qualité, d'efficacité et de fiabilité dans ses processus, tout en améliorant la réactivité de la chaîne d'approvisionnement et l'adaptation aux exigences du marché européen.

Dans le cadre de sa stratégie internationale globale, l'AION UT agit comme modèle d'entrée de gamme stratégique pour le marché européen, mettant en évidence l'engagement de l'entreprise envers la mobilité électrique intelligente et le développement à long terme. L'AION UT est le deuxième modèle de la gamme AION de GAC, après le VUS électrique AION V, lancé en Europe en 2025.

AION UT

L'AION UT est une voiture électrique à hayon dotée d'un empattement de 2 750 mm, offrant un espace intérieur comparable à celui d'une berline intermédiaire. Avec une autonomie pouvant atteindre 430 km (WLTP) et une recharge rapide passant de 30 % à 80 % en seulement 24 minutes (recharge rapide en courant continu), l'AION UT est conçue pour une utilisation quotidienne fiable partout en Europe.

À propos d'GAC

Fondé en 1997 et ayant son siège social à Guangzhou, le groupe GAC fait partie du classement Fortune Global 500 depuis 13 années consécutives. Grâce à des capacités complètes en recherche et développement ainsi qu'en fabrication, et avec des marques comme GAC, AION et HYPTEC, le groupe se consacre à offrir une mobilité intelligente, de grande qualité et durable.

Pour plus d'information : https://www.gacgroup.com/en-eu/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2943894/photo.jpg

SOURCE GAC

Relations avec les médias : Joris Steenman | [email protected] | +31 6 29 33 51 01