Futur commissaire au bien-être et aux droits des enfants - La FFARIQ demande que ce dernier s'attaque aux lésions de droit

QUÉBEC, le 29 mai 2024 /CNW/ - La Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ) prend acte de l'adoption du projet de loi n° 37 créant le poste de commissaire au bien-être et aux droits des enfants, une recommandation phare de la Commission Laurent.

« À titre de représentante de plus de 3000 familles d'accueil au Québec qui accueillent 5000 enfants de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), je suis toutefois déçue que ce dernier n'ait pas tous les pouvoirs pour agir comme le chien de garde dont nous avons tant besoin», a déclaré la présidente par intérim de la FFARIQ, Mélanie Gagnon. « J'espère que la personne qui sera désignée comme commissaire appuiera les familles d'accueil qui ont grandement besoin que soit facilité, notamment, l'octroi de leurs allocations financières fixées par une circulaire ministérielle. Celles-ci doivent bien souvent se battre pour obtenir ces sommes qui sont pourtant essentielles pour garantir le bien-être et le développement des enfants. Il est plus que nécessaire, pour nos enfants, que les lésions de droit cessent de se multiplier », a-t-elle ajouté.

La FFARIQ réclame depuis longtemps la nomination d'un protecteur de l'enfant et profite de l'occasion pour lui offrir sa pleine et entière collaboration. Elle demande que le futur commissaire possède une connaissance approfondie des droits et des services dont ont besoin les enfants les plus vulnérables, ainsi qu'une compréhension juste du rôle bienveillant des familles d'accueil qui se consacrent, chaque jour, au bien-être et à la protection de ces enfants qu'elles accueillent au sein de leur foyer.

À propos de la Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec

La FFARIQ célèbre cette année ses 50 ans. Elle se porte à la défense des droits et intérêts des ressources d'accueil à l'enfance, les supporte dans leur engagement auprès des jeunes, travaille à améliorer leurs conditions d'exercice et valorise le partenariat entre eux et les établissements. Depuis 2009, la FFARIQ est devenue une association de ressources autorisée à négocier une entente collective, laquelle a été signée en août 2012. Notre première mission ce sont les ressources, mais comme le bien-être des enfants est la mission prioritaire de celles-ci, la FFARIQ ne peut faire autrement que de militer pour le bien-être de nos enfants.

