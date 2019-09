Fusion de L'Excellence, Compagnie d'assurance-vie et de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

QUÉBEC, le 25 sept. 2019 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier annonce aujourd'hui la fusion de deux sociétés de son groupe : L'Excellence, Compagnie d'assurance-vie (ci-après « L'Excellence ») et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers (ci-après « iA Assurance »). Dans la mesure où les approbations réglementaires requises seront obtenues, la fusion sera en vigueur le 1er janvier 2020.

Pour les quelque 175 000 clients de L'Excellence, cette fusion se fera en toute transparence et ils n'auront aucune démarche à faire. iA Groupe financier respectera les engagements pris par L'Excellence.

Cette fusion assurera la synergie des activités des deux sociétés et permettra d'accroître l'efficacité opérationnelle. Elle n'aura aucune ou peu d'incidence directe sur les emplois.

« Nous réunissons sous la marque iA Groupe financier les activités d'assurance de personnes de L'Excellence et de iA Assurance. L'intégration des opérations des deux sociétés permettra des gains d'efficacité opérationnelle et facilitera l'amélioration continue en faveur d'une expérience client plus simple et d'une expérience conseiller plus fluide, en proposant une seule façon de faire affaire avec iA Groupe financier », souligne Renée Laflamme, vice‑présidente exécutive, Assurance, Épargne et retraite individuelles chez iA Groupe financier.

Rappelons que iA Assurance avait acquis L'Excellence en 2008. Cette acquisition lui avait alors permis de faire son entrée dans le secteur de l'assurance invalidité et maladie individuelle. À cette époque, L'Excellence menait des activités concentrées au Québec et affichait un revenu de primes brutes de 90 millions de dollars. Aujourd'hui, L'Excellence mène des activités d'un bout à l'autre du Canada et emploie 173 personnes. Son revenu de primes brutes se chiffre à 135 millions de dollars.

La fusion annoncée aujourd'hui est assujettie à l'approbation du ministre des Finances du Québec sur recommandation favorable de l'Autorité des marchés financiers.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine parmi les plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

