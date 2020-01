MONTRÉAL, le 27 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Les funérailles de l'ancien président de la FTQ, Fernand Daoust seront célébrées ce vendredi 31 janvier à Montréal. La FTQ réitère ses plus sincères condoléances à la famille de Fernand Daoust, dont ses filles Josée et Isabelle. Rappelons que Fernand Daoust, époux de feu Ghyslaine Coallier, s'est éteint entouré des siens le 22 janvier 2020, à Montréal, à l'âge de 93 ans.

Il a été secrétaire général de la FTQ de 1969 à 1991 et président de 1991 à 1993. Il a aussi été secrétaire fondateur du Fonds de solidarité FTQ, dont il a été président du conseil d'administration de 1993 à 1996. Grand défenseur du français langue de travail, on lui doit aussi le développement interne et le renforcement de la FTQ. Sous sa direction, cette dernière allait devenir un acteur social et politique, dont l'influence a été déterminante dans la construction du Québec moderne. Parmi ses distinctions, il avait été nommé Patriote de l'année en 1998 et reçu Chevalier de l'Ordre national du Québec en 2001.

Il laisse dans le deuil ses deux filles, Josée et Isabelle (Jean-François), sa belle-sœur Jacqueline, de nombreux neveux et nièces et d'innombrables amis et amies.

Fernand Daoust a été un mari et un père aimant et attachant. Un être exceptionnel, inspirant et visionnaire à tous les niveaux.

Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Montréal ou simplement en cotisant à un REER au Fonds de solidarité FTQ.

La famille accueillera parents et amis au 1255, avenue Beaumont, Ville Mont-Royal

Heures des visites : Le jeudi 30 janvier 2020 de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h

Le vendredi 31 janvier de 9 h à 10 h

Les funérailles auront lieu à l'église Saint-Albert-le-Grand située au 2715, chemin de la Côte-Sainte-Catherine à Montréal, le vendredi 31 janvier à 11 h.

