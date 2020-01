Fundata attribue la cote A+ à des FNB et à des fonds d'investissement de BMO Gestion mondiale d'actifs

MONTRÉAL, le 24 janv. 2020 /CNW/ - Vingt-quatre fonds négociables en bourse (FNB) et fonds d'investissement de BMO Gestion mondiale d'actifs ont été récompensés pour leur rendement remarquable lors de la cérémonie annuelle de remise des trophées FundGrade A+® de Fundata hier soir à Toronto. De plus, un fonds de placement garanti (FPG) de BMO Société d'assurance-vie a également été récompensé.

Le trophées FundGrade A +® de 2019 récompensent les fonds qui ont affiché les meilleurs rendements ajustés au risque et ont maintenu une excellente note de performance tout au long d'une année civile.

Les FNB BMO et les fonds d'investissement BMO suivants ont reçu la cote FundGrade A+® de Fundata :

FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (ZIC)

FINB BMO MSCI Monde de haute qualité (ZGQ)

FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens (ZEQ)

FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ)

FINB BMO obligations à rendement réel (ZRR)

FINB BMO obligations de sociétés à court terme (ZCS)

FINB BMO obligations totales (ZAG)

FNB BMO rendement élevé à taux variable (ZFH)

FINB BMO infrastructures mondiales (ZGI)

FINB BMO obligations de sociétés à long terme (ZLC)

FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité (ZLB)

FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes en dollars canadiens (ZLD)

BMO Catégorie dividendes

BMO Fonds d'occasions de croissance

BMO Fonds FNB mondial de croissance gestion tactique

BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US

BMO Fonds d'actions canadiennes sélectionnées

BMO Portefeuille FNB conservateur

BMO Fonds d'entreprise

BMO Catégorie mondiale énergie

BMO Catégorie Chine élargie

BMO Fonds de revenu mensuel

BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique

BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2025

Le fonds de placement garanti FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité(1), qui est offert par BMO Société d'assurance-vie, s'est aussi vu attribuer la cote FundGrade A+® de Fundata.

« Nous sommes honorés que Fundata ait choisi de reconnaître autant de produits BMO pour la troisième année consécutive, a déclaré Steve Ilott, chef, Placements Amérique du Nord, BMO Gestion mondiale d'actifs. Ces prix sont une grande source de fierté pour nous et témoignent de notre engagement à fournir aux investisseurs les options d'investissement les plus solides qui soient. Nous continuerons à viser l'excellence et nous nous réjouissons d'avance de demeurer à l'avant-garde du secteur pendant une autre année. »

(1) Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques et périls du titulaire de police et peut augmenter ou diminuer en valeur. BMO Société d'assurance-vie est le seul émetteur et garant du contrat d'assurance individuelle variable du FPG BMO.

Pour plus de renseignements, visitez le site https://www.bmogam.com/ca-fr/placements/ ou https://www.bmo.com/assurance/conseiller/produits/.

À propos de la notation FundGrade A+ de Fundata

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+®, complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat annuel moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note FundGrade A+®. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com . Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.

Nom du fonds Catégorie CIFSC Nombre

de fonds Date de

début du

calcul de la

note FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à

moyen terme (ZIC) Revenu fixe de sociétés mondiales 49 1/31/2014 FINB BMO MSCI Monde de haute qualité (ZGQ) Actions mondiales 1100 1/31/2015 FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars

canadiens (ZEQ) Actions européennes 136 1/31/2015 FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ) Actions américaines 883 1/31/2015 FINB BMO obligations à rendement réel (ZRR) Revenu fixe indexé à l'inflation 15 1/31/2011 FINB BMO obligations de sociétés à court terme (ZCS) Revenu fixe canadien à court terme 159 1/31/2010 FINB BMO obligations totales (ZAG) Revenu fixe canadien 310 1/31/2011 FNB BMO rendement élevé à taux variable (ZFH) Prêts à taux variable 62 1/31/2015 FINB BMO infrastructures mondiales (ZGI) Actions d'infrastructures mondiales 53 1/31/2011 FINB BMO obligations de sociétés à long terme (ZLC) Revenu fixe canadien à long terme 13 1/31/2011 FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité (ZLB) Actions canadiennes 429 1/31/2012 FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité

couvertes en dollars canadiens (ZLD) Actions internationales 382 1/31/2017 BMO Catégorie dividendes Actions canadiennes de dividendes et de revenu 356 1/31/2010 BMO Fonds d'occasions de croissance Actions principalement canadiennes 431 1/31/2016 BMO Fonds FNB mondial de croissance gestion tactique Équilibrés tactiques 211 1/31/2017 BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US Équilibrés mondiaux neutres 899 1/31/2014 BMO Fonds d'actions canadiennes sélectionnées Actions canadiennes 429 1/31/2010 BMO Portefeuille FNB conservateur Équilibrés mondiaux à revenu fixe 389 1/31/2014 BMO Fonds d'entreprise Actions PME canadiennes 125 1/31/2010 BMO Catégorie mondiale énergie Actions énergétiques 39 1/31/2010 BMO Catégorie Chine élargie Actions de la Chine élargie 37 1/31/2010 BMO Fonds de revenu mensuel Équilibrés canadiens neutres 400 1/31/2010 BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique Équilibrés tactiques 211 1/31/2017 BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2025 Portefeuille à échéance cible 2025 25 1/31/2015 Fonds de placement garanti FNB BMO d'actions

canadiennes à faible volatilité Actions canadiennes 275 1/31/2017

Rendement des fonds d'investissement pour la période achevée le 31 décembre 2019 : FINB BMO obligations de sociétés américaines de qualité à moyen terme (ZIC), 8,65 % (1 an), 4,39 % (3 ans), 6,79 % (5 ans), 7,52 % depuis sa création (19 mars 2013); FINB BMO MSCI Monde de haute qualité (ZGQ), 28,2 % (1 an), 15,65 % (3 ans), 14,02 % (5 ans), 14,14 % depuis sa création (5 novembre 2014); FINB BMO MSCI Europe de haute qualité couvert en dollars canadiens (ZEQ), 32,88 % (1 an), 12,60 % (3 ans), 10,62 % (5 ans), 10,73 % depuis sa création (10 février 2014); FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ), 31,53 % (1 an), 17,46 % (3 ans), 16,40 % (5 ans), 16,79 % depuis sa création (5 novembre 2014); FINB BMO obligations à rendement réel (ZRR), 7,89 % (1 an), 2,51 % (3 ans), 2,49 % (5 ans), 3,91 % depuis sa création (19 mai 2010); FINB BMO obligations de sociétés à court terme (ZCS), 4,55 % (1 an), 2,34 % (3 ans), 2,35 % (5 ans), 2,91 % (10 ans) (date de création : 26 octobre 2009); FINB BMO obligations totales (ZAG), 6,78 % (1 an), 3,41 % (3 ans), 3,00 % (5 ans), 3,92 % depuis sa création (20 janvier 2010); FNB BMO rendement élevé à taux variable (ZFH), 11,12 % (1 an), 5,76 % (3 ans), 5,92 % (5 ans), 5,57 % depuis sa création (10 février 2014); FINB BMO infrastructures mondiales (ZGI), 25,41 % (1 an), 8,64 % (3 ans), 7,61 % (5 ans), 13,61 % depuis sa création (20 janvier 2010); FINB BMO obligations de sociétés à long terme (ZLC), 14,19 % (1 an), 6,84 % (3 ans), 5,46 % (5 ans), 7,31 % depuis sa création (20 janvier 2010); FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité (ZLB), 21,83 % (1 an), 9,58 % (3 ans), 8,84 % (5 ans), 13,41 % depuis sa création (20 octobre 2011); FNB BMO d'actions internationales à faible volatilité couvertes en dollars canadiens (ZLD), 16,88 % (1 an), 9,98 % (3 ans), 10,15 % depuis sa création (2 octobre 2016); BMO Catégorie dividendes, 23,52 % (1 an), 8,67 % (3 ans), 7,48 % (5 ans), 8,04 % (10 ans), (date de création : 12 octobre 2004); BMO Fonds d'occasions de croissance, 28,87 % (1 an), 9,78 % (3 ans), 8,26 % depuis sa création (17 avril 2015); BMO Fonds FNB mondial de croissance gestion tactique, 11,97 % (1 an), 5,93 % (3 ans), 7,81 % depuis sa création (28 avril 2016); BMO Fonds américain de revenu mensuel en dollars US, 15,52 % (1 an), 6,55 % (3 ans), 4,97 % (5 ans), 6,26 % (10 ans),(date de création : 12 octobre 2004); BMO Fonds d'actions canadiennes sélectionnées, 24,02 % (1 an), 7,07 % (3 ans), 6,78 % (5 ans), 6,44 % depuis sa création (8 avril 2014); BMO Portefeuille FNB conservateur, 10,6 % (1 an), 3,96 % (3 ans), 4,24 % (5 ans), 5,13 % depuis sa création (12 août 2013); BMO Fonds d'entreprise, 27,48 % (1 an), 5,17 % (3 ans), 6,82 % (5 ans), 12,5 % (10 ans), (date de création : 1er janvier 1996); BMO Catégorie mondiale énergie, -2,96 % (1 an), -4,31 % (3 ans), -1,40 % (5 ans), 3,57 % (10 ans),(date de création : 17 novembre 2008); BMO Catégorie Chine élargie, 16,42 % (1 an), 15,62 % (3 ans), 11,11 % (5 ans), 7,61 % (10 ans), (date de création : 12 octobre 2004); BMO Fonds de revenu mensuel, 14,17 % (1 an), 5,81 % (3 ans), 5,25 % (5 ans), 6,23 % (10 ans), 5,84 % depuis sa création (22 mars1999); BMO Fonds FNB mondial d'allocation de l'actif gestion tactique, 7,89 % (1 an), 6,81 % (3 ans), 6,68 % depuis sa création (28 avril 2016); BMO Portefeuille d'éducation Objectif 2025, 9,44 % (1 an), 4,76 % (3 ans), 5,06 % (5 ans), 5,00 % depuis sa création (13 novembre 2014); Fonds de placement garanti FNB BMO d'actions canadiennes à faible volatilité, 19,09 % (1 an), 7,14 % (3 ans), 7,06 % depuis sa création (21 juin 2016).

Les FNB BMO ou les valeurs mobilières mentionnés dans la présente ne sont pas commandités, approuvés, ni promus par MSCI Inc. (« MSCI »), et MSCI n'assume aucune responsabilité à l'égard de ces FNB BMO ou valeurs mobilières ou de tout indice sur lequel de tels FNB BMO ou valeurs mobilières sont basés. Le prospectus des FNB BMO contient une description plus détaillée de la relation limitée qu'entretient MSCI avec BMO Gestion d'actifs inc. et tout FNB BMO lié.

Les placements dans des fonds d'investissement et des FNB peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Les placements dans certaines séries de titres des fonds d'investissement peuvent comporter des commissions de suivi. Veuillez lire l'aperçu du FNB, l'aperçu du fonds ou le prospectus du fonds d'investissement ou du FNB pertinent avant d'investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux composés annuels historiques comprenant les changements de valeur unitaire ou de valeur des parts, et le réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou tous autres frais optionnels ou impôts payables par les détenteurs de titres qui auraient réduit les rendements. Les fonds d'investissement et le FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur.

Pour un résumé des risques d'un placement dans les FNB BMO, veuillez vous reporter aux risques spécifiques énoncés dans le prospectus. Les FNB BMO se négocient comme des actions, fluctuent en valeur marchande et peuvent se négocier à un escompte par rapport à leur valeur liquidative, ce qui peut accroître le risque de perte. Les distributions ne sont pas garanties et sont susceptibles d'être changées ou éliminées.

Les fonds d'investissement BMO sont offerts par BMO Investissements Inc., une société de services financiers et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. Les FNB BMO sont gérés et administrés par BMO Gestion d'actifs Inc., un gestionnaire de fonds d'investissement et de portefeuille, et entité juridique distincte de la Banque de Montréal.

