Fuel Transport fait passer les opérations de gestion d'entrepôt de 90 % de travail administratif manuel à 90 % de travail administratif automatique piloté par un système, ce qui génère une importante valeur opérationnelle et une valeur ajoutée pour le client.

MONTRÉAL, le 8 avril 2021 /CNW/ -Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), un chef de file dans l'industrie des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui que Fuel Transport, une entreprise de logistique et de transport basée à Montréal, a implanté dans ses opérations d'entreposage un logiciel avancé d'exécution de la chaîne d'approvisionnement afin de moderniser sa pile technologique et de permettre des services 3PL étendus à valeur ajoutée. Cette mise en œuvre logicielle renforce la position de Fuel en tant qu'innovateur de l'industrie axé sur la croissance et dote le 3PL d'outils essentiels pour servir ses clients mieux, plus rapidement et plus intelligemment.

Fuel a mis en place un solide réseau de personnes, d'actifs et de services qui a permis à l'entreprise d'accroître agressivement sa capacité et ses possibilités de traitement des commandes. Cette croissance notable a obligé l'organisation à investir dans sa pile technologique de manière préventive afin que l'entreprise puisse continuer à se développer à la fois en termes d'échelle et de niveau de service. Au cœur de cette initiative, Fuel recherchait une plateforme de gestion d'entrepôt aux capacités avancées, capable de gérer les complexités du marché actuel et de répondre aux exigences opérationnelles et de visibilité nécessaires pour établir des références dans son secteur pour les années à venir.

« Avec l'expansion de notre division d'entreposage, nous avions besoin de plus de précision et d'évolutivité dans notre infrastructure, avec plus de polyvalence pour nos clients, sur nos multiples sites », explique Peter Perrella, vice-président des ventes chez Fuel. « Le logiciel Tecsys est un SGE sophistiqué, entièrement intégré et flexible, basé sur le nuage, qui offre un système de gestion des stocks plus diversifié. Sa visibilité en temps réel aidera Fuel à attirer des clients de haut niveau qui ont besoin de plus qu'un simple système de stockage d'entrée et de sortie. Tecsys peut également soutenir notre modèle d'entreprise en gérant les complexités avec facilité alors que nous explorons d'autres avenues et projets futurs. »

Ron McIntyre, vice-président, Technologie et Innovation chez Fuel, commente : « La solution Tecsys réduit notre dépendance à l'égard de la tenue manuelle des registres et de la double saisie, ce qui nous permet de concentrer nos ressources sur des services à valeur ajoutée. Tecsys nous a aidés à faire passer les tâches administratives de notre entrepôt de 90 % de tâches manuelles à 90 % de tâches pilotées par le système, ce qui nous a permis d'avoir une visibilité en temps réel et des capacités d'audit, nous offrant un haut degré de confiance dans nos données. Nous sommes en mesure de transformer ces données en un meilleur service à la clientèle, répondant ainsi aux besoins complexes en matière de processus et de technologie d'une nouvelle catégorie de clients 3PL. »

La plateforme Tecsys aide Fuel à prendre des décisions plus intelligentes en matière de chaîne d'approvisionnement et à servir ses marchés sans interruption, malgré de multiples nœuds de volatilité. Par exemple, la visibilité de Fuel alimentée par Tecsys permet au fournisseur de services logistiques d'entreposer plus de stocks documentés dans le même espace, tout en améliorant la précision des stocks et des commandes, ce qui inspire aux clients un plus grand degré de confiance, même dans des conditions difficiles.

« Tecsys nous donne l'agilité opérationnelle et l'intelligence commerciale nécessaires pour nous adapter à nos clients et leur fournir les solutions les mieux adaptées à leurs besoins individuels. Avec Tecsys en place, nous pouvons gérer une logistique sophistiquée en arrière-plan, tout en simplifiant l'expérience du client », poursuit M. McIntyre.

« Alors que le secteur des 3PL devient de plus en plus complexe avec les exigences du commerce électronique et de la distribution multicanal, il incombe aux fournisseurs d'exploiter cette complexité comme un avantage concurrentiel déclare Vito Calabretta, vice-président principal des opérations globales chez Tecsys. « C'est exactement ce que font les investissements de Fuel dans la technologie. Cette organisation est en train de construire une remarquable infrastructure numérique 3PL, et les clients de Fuel le remarqueront. Nous sommes ravis de servir de rouage central à cette entreprise de premier ordre. »

À propos de Fuel Transport

Fuel Transport est une entreprise de logistique du transport qui offre des solutions créatives à une grande variété d'industries en Amérique du Nord. Au service d'industries telles que l'aérospatiale, l'automobile, l'alimentation et les boissons, la vente au détail et les produits pharmaceutiques, nous offrons une solution de modèle hybride qui consiste en des services avec ou sans actifs. Fuel dispose d'un réseau de transporteurs et d'une force de vente travaillant dans toute l'Amérique du Nord avec des bureaux à Montréal, Toronto, Chicago, Atlanta et Mexico.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de la chaîne d'approvisionnement qui équipe les entreprises sans frontières en croissance. Les entreprises prospèrent quand elles ont le logiciel, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et au respect des promesses de la marque. Tecsys propose des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion de l'entrepôt, de la distribution et du transport, des commandes au détail et la gestion des fournitures au point d'utilisation, ainsi que des solutions intégrales de gestion financière et des solutions analytiques pour les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie, et le secteur de la distribution en gros à fort volume.

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com .

