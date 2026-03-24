TORONTO, le 24 mars 2026 /CNW/ - CanDeal DNA, fournisseur chef de file de solutions de données sur les marchés financiers canadiens hors cote, et FTSE Russell, fournisseur mondial d'indices, ont convenus de prolonger pour une durée de 10 ans l'utilisation des données d'établissement de prix pour les titres à revenu fixe de CanDeal DNA servant aux indices FTSE Canada.

Le nouvel accord, qui prend effet immédiatement, inclut une expansion du partenariat à davantage de solutions d'analytiques de données, d'indice et de portefeuille, les deux partenaires s'étant engagés à développer la prochaine génération de solution d'analytiques pour les titres à revenu fixe. Celle-ci sera entièrement intégrée aux indices FTSE Canada et reposera sur le service d'établissement de prix, les données de référence (Security Master) et les bibliothèques de calculs analytiques de CanDeal DNA.

Ce partenariat pluriannuel :

Prolonge l'utilisation du service d'établissement de prix de CanDeal DNA, le meilleur du secteur, pour les indices de titres à revenu fixe FTSE Canada

Assure une couverture élargie en termes des prix établis par CanDeal DNA grâce à FTSE FastQuote+

Étend la gamme de produits CanDeal DNA autorisés pour FTSE Canada, en intégrant notamment les produits Security Master et Trademarks de CanDeal DNA.

« Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat de longue date avec CanDeal DNA, explique Marina Mets, cheffe, Titres à revenu fixe, Amériques chez FTSE Russell. Face à un besoin croissant de données et d'analytiques canadiennes de grande qualité, notre collaboration plus étroite avec CanDeal garantit que l'écosystème des indices FTSE Canada repose toujours sur un service d'établissement de prix de premier ordre ainsi que sur des données de référence et analytiques harmonisées. »

« Notre partenariat de longue date avec FTSE Russell a profité aux acteurs mondiaux des marchés obligataires canadiens, et nous pensons que l'occasion qui nous est donnée de collaborer afin de fournir notre gamme complète de produits de données et de développer une plateforme d'analytiques de portefeuille modernisée s'inscrit dans la suite logique de ce partenariat, commente Andre Craig, président, CanDeal DNA. Nous nous réjouissons en avance de vous en dire plus sur la façon dont nous allons procéder et ce, sans plus attendre. »

Ce partenariat étendu entre CanDeal DNA et FTSE Russell consolide un engagement commun en faveur du renforcement du marché des titres à revenu fixe canadiens grâce à des données fiables, des analytiques intégrés, des capacités d'indexation complètes et une innovation constante répondant aux besoins changeant des participants des marchés mondiaux.

À PROPOS DU GROUPE CANDEAL

Le Groupe CanDeal est fournisseur chef de file de marché électronique et de services de données pour les titres de créance et dérivés en dollars canadiens. La division Marchés de CanDeal donne accès à un vaste bassin de liquidité pour les obligations du Canada, les titres d'organismes publics, les obligations provinciales et de sociétés, ainsi que des instruments du marché monétaire et des swaps de taux d'intérêt. CanDeal DNA propose un contenu complet et précis sur le marché hors cote alimenté par les courtiers pour l'établissement des prix, des analytiques et des données de référence aux participants du marché, aux canaux de distributeurs et aux fournisseurs de solutions. La division Solution d'indices de référence de CanDeal est une unité indépendante qui administre les taux CORRA à terme, un outil de référence du secteur au Canada. CanDeal Solutions offre des services mutualisés, dont une solution centralisée de connaissance des clients pour le marché canadien.

Les parties prenantes de CanDeal sont BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC, Financière Banque Nationale inc., RBC Marchés des Capitaux, Scotia Capitaux, Valeurs mobilières TD et TSX Inc. Consultez le site https://candeal.com.

À PROPOS DE FTSE RUSSELL

FTSE Russell est un chef de file mondial des indices qui propose des solutions innovantes d'analyse comparative, d'analytique et de données aux investisseurs du monde entier. FTSE Russell calcule des milliers d'indices qui mesurent et comparent les marchés et les catégories d'actifs dans plus de 70 pays, couvrant 98 % du marché mondial des investissements.

L'expertise et les produits des indices FTSE Russell sont largement utilisés par des investisseurs institutionnels et particuliers du monde entier. Environ 19 890 milliards $ d'actifs sont indexés sur les indices FTSE Russell. De grands propriétaires d'actifs, gestionnaires d'actifs, fournisseurs de FNB et banques d'investissement font confiance aux indices FTSE Russell pour évaluer les rendements de leurs investissements et créer des FNB, des produits structurés et des instruments dérivés indiciels.

Un ensemble de principes universels fondamentaux guide la conception et la gestion des indices FTSE Russell : une méthodologie transparente, basée sur des règles, est élaborée par des comités indépendants composés de grands acteurs du marché. FTSE Russell s'attache à appliquer les normes les plus exigeantes du secteur en matière de conception et de gouvernance des indices, et adhère aux Principes de l'OICV. FTSE Russell s'engage également pour l'innovation en matière d'indices et les partenariats avec ses clients afin d'enrichir et d'étendre son offre.

FTSE Russell est la propriété exclusive de LSEG.

Pour en savoir plus, consultez le site FTSE Russell.

SOURCE CanDeal

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