Une solution mutualisée qui établit une norme sectorielle pour la gestion des risques liés aux tiers

TORONTO et MONTRÉAL, 26 février 2026 /CNW/ - Une importante collaboration a été lancée entre les six plus grandes banques canadiennes et CanDeal pour simplifier la gestion des risques liés aux tierces parties. La nouvelle solution - qui fera l'objet d'un projet pilote au premier semestre de 2026 - offrira un cadre de référence commun pour faciliter la conformité aux exigences de la réglementation, aidant à éliminer les tâches administratives et de mise en conformité qui sont redondantes afin de réduire le fardeau pour les fournisseurs tiers et permettre des gains d'efficacité à ses utilisateurs.

La solution de gestion des risques liés à des tiers de CanDeal, (« CanDeal Third-Party Risk (TPR) »), a initialement été mise au point par et pour le secteur des services financiers afin de normaliser et optimiser le contrôle diligent entre les participants, transformant un processus traditionnellement fragmenté et avec in taux élevé de friction en une opération unifiée et plus rapide. Un premier groupe de fournisseurs, sélectionnés par les banques, a été invité à participer, ce qui assure une contribution plus grande du milieu financier afin de créer la meilleure solution qui soit.

« Les exigences de la réglementation sont complexes, et le processus de contrôle diligent peut-être exigeant, paralysant l'accès et l'innovation. Cette initiative renverse complètement cette dynamique. Elle vise à rendre le processus plus efficace, inclusif et avantageux pour toutes les parties concernées tout en maintenant l'indispensable surveillance des risques qui est requise », précise Jayson Horner, cofondateur, président et chef de la direction de CanDeal.

En regroupant les ressources et l'expertise, les institutions financières participantes et leurs fournisseurs bénéficient d'une solution en partenariat partagée et digne de confiance qui réduit les doubles emplois et accroît l'efficacité. Grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, la solution aidera les fournisseurs et les banques à gérer les mises à jour, à assurer la constance de la qualité des données et à améliorer la transparence dans les chaînes d'approvisionnement. Le résultat assurera un processus plus rapide qui réduit les coûts et augmente la capacité de tous les fournisseurs de participer.

Cette infrastructure partagée de gestion des risques liés aux tiers répond directement aux objectifs du Canada d'augmenter la productivité, la participation et de renforcer l'économie. En s'unissant autour de cette solution, les banques canadiennes et CanDeal démontrent comment, ensemble, il est possible de réaliser des gains d'efficacité systémique et de créer un impact, avec la possibilité d'élargir la participation et de déployer le modèle dans le monde entier.

À propos du Groupe CanDeal

Le Groupe CanDeal est un chef de file dans l'opération de marché électronique et de services de données pour les titres de dette et les produits dérivés en dollars canadiens. La division Marchés de CanDeal, qui traite la majorité des opérations de négociation électronique de titres de créance au Canada, donne accès à un vaste bassin de liquidité pour les obligations fédérales, d'agences, provinciales et de sociétés, ainsi que pour les instruments du marché monétaire et les swaps de taux d'intérêt. La division Données et Analytique de CanDeal (CanDeal DNA) fournit le contenu le plus complet et précis provenant de courtiers sur le marché hors cote pour l'évaluation des prix, de l'analytique et des données de référence aux participants du marché du secteur, canaux de fournisseurs et prestataires de solutions. CanDeal Solutions d'indice de référence est une unité opérationnelle indépendante. CanDeal Solutions offre des services mutualisés, dont la mise au point d'un service centralisé facilitant la connaissance des clients pour le marché canadien.

Les parties prenantes de CanDeal sont BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC, Financière Banque Nationale inc., RBC Marchés des Capitaux, Scotia Capitaux, Valeurs mobilières TD et le Groupe TSX. Consultez le site https://www.candeal.com/fr.

