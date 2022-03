FTQ, CSN, CSQ et CSD - Déclaration intersyndicale de soutien à l'Ukraine

MONTRÉAL, le 2 mars 2022 /CNW Telbec/ - Alors que la guerre fait rage en Ukraine et que ses habitants se battent courageusement pour défendre leur pays, les centrales syndicales québécoises - la FTQ, la CSN, la CSQ et la CSD - condamnent vivement l'invasion injustifiable de ce pays par la Russie.

Il s'agit d'une guerre en violation de la souveraineté d'un pays, en violation du droit international et des principes fondateurs de la Charte des Nations unies. Les centrales souhaitent envoyer un message de solidarité et de soutien sans équivoque à leurs camarades travailleuses et travailleurs ukrainiens, ainsi qu'à l'ensemble de la population de ce pays durement affecté depuis trop longtemps par le régime d'un dictateur russe.

« Nous appelons à la paix et à la diplomatie, ainsi qu'à l'arrêt immédiat de cette agression et au retrait des troupes russes du territoire ukrainien. Parce que des millions de vies sont en jeu, parce que les conséquences de cette guerre entraîneront des répercussions pendant de nombreuses années dans la société ukrainienne, mais également chez la population russe pacifique, et que les invasions et la guerre ne sont pas des moyens acceptables de résolution des conflits dans nos sociétés dites modernes », affirment les présidences des centrales.

« Comme centrales syndicales, nous sommes extrêmement sensibles au fait que cette agression aura des conséquences humanitaires catastrophiques, mais aussi un impact négatif considérable sur l'économie du pays, ses enfants, ses lieux de travail et ses emplois. Nous appelons à la solidarité syndicale mondiale pour la paix immédiate, et offrons tout notre soutien à l'importante diaspora ukrainienne du Québec, affligée par le sort de son pays d'origine. Camarades ukrainiens, vous n'êtes pas seul-es. La communauté syndicale internationale doit faire entendre sa voix face à cette agression et défendre haut et fort le droit de l'Ukraine de demeurer maître de son avenir », de conclure les centrales syndicales.

Nos organisations (FTQ, CSN, CSQ et CSD) représentent plus de 1 165 000 travailleuses et travailleurs dans toutes les régions du Québec, tant dans le secteur public que privé.

SOURCE CSN

Renseignements: Mélanie Champagne, CSN, Cellulaire : 514 651-1470, Courriel : [email protected]; Jean Laverdière, FTQ, Cellulaire : 514 893-7809, Courriel : [email protected]; Maude Messier, CSQ, Cellulaire : 514 213-0770, Courriel : [email protected]; Simon Lajoie, CSD, Cellulaire : 514 662-5495, Courriel : [email protected]