FTQ-Construction : Déclaration de la présidente de la FTQ

MONTRÉAL, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Déclaration de la présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Magali Picard, au sujet des dépenses à la FTQ-Construction :

« Je prends acte des faits rapportés ce matin concernant les comptes de dépenses à la FTQ-Construction. Des discussions ont eu lieu aujourd'hui et se poursuivront au cours des prochains jours. Je m'engage à revenir auprès des membres et des médias dès que j'aurai toute l'information sur la situation. »

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

