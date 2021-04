Front commun sur l'avenir des terrains de golf - Les maires de Candiac, Mascouche et Terrebonne sensibilisent la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

MASCOUCHE, QC, le 27 avril 2021 /CNW Telbec/ - Suivant une demande de rencontre formulée dans les dernières semaines, les maires de Candiac, Mascouche et Terrebonne ont eu l'occasion de s'entretenir avec la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, concernant l'avenir des terrains de golf et de l'importance de doter les municipalités d'outils supplémentaires leur permettant d'assurer la protection et la valorisation de ces espaces verts importants.

« D'entrée de jeu, nous remercions la ministre pour la rapidité avec laquelle elle a donné suite à notre demande. Notre objectif était tout d'abord de la sensibiliser aux craintes légitimes d'un grand nombre de nos concitoyens quant à la reconversion des terrains de golf à des fins de développement urbain. Nous lui avons également fait part des limites du cadre législatif actuel pour les municipalités qui souhaitent préserver ces espaces verts. Nous avons senti une belle écoute de la ministre et de son équipe, avec qui nous partageons des enjeux communs, dont la mise en valeur de milieux naturels. C'est de bon augure pour la suite », explique le maire de Candiac, M. Normand Dyotte.

Des modifications à la Loi sur l'expropriation demandée

Parmi les pistes de solution présentées par les maires, la refonte de la Loi sur l'expropriation est un incontournable afin d'assurer la prévisibilité des coûts d'acquisition : « Sous sa forme actuelle, la Loi sur l'expropriation fait en sorte que les indemnités payables sont nettement supérieures à la valeur marchande de l'immeuble et qu'elles sont tributaires de l'interprétation des tribunaux. Il faut ajuster dès maintenant cette loi archaïque et inapte afin que l'indemnisation d'expropriation soit calculée sur la base de la valeur marchande. Preuve de l'inefficacité de cette loi, lorsque le gouvernement souhaite faire avancer un projet, il doit faire adopter une loi spéciale pour faciliter les expropriations, comme le démontre le récent projet de loi 66. Ce qui est bon pour le gouvernement du Québec devrait l'être aussi pour les municipalités, d'autant plus lorsqu'il est question de protéger nos espaces verts », indique M. Guillaume Tremblay, maire de Mascouche.

L'urgence d'agir

« Avec la fermeture récente de plusieurs golfs de la région métropolitaine, c'est maintenant qu'il faut se mettre en action pour préserver ces milieux verts. Depuis 2010, 1 terrain de golf sur 5 dans la région métropolitaine a fermé ses portes. Tous les terrains de golf fermés dans le Grand Montréal sont situés en périmètre urbain. Loin de s'atténuer, la pression s'accentue sur les terrains encore ouverts. Des modifications au cadre actuel sont donc essentielles pour permettre aux municipalités de protéger davantage d'espaces naturels au cœur de nos milieux de vie urbains. En réponse à nos préoccupations, la ministre a démontré de l'ouverture, notamment en nous assurant qu'elle portera notre message au comité d'experts portant sur la révision de la Loi sur l'expropriation. Nous avons bon espoir que nos revendications seront incluses dans leur analyse et feront l'objet de recommandations qui pourront se concrétiser rapidement », conclut le maire de Terrebonne, M. Marc-André Plante.

