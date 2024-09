Candiac implante des traverses piétonnes intelligentes et lumineuses aux abords d'écoles Une solution inédite en Amérique

CANDIAC, QC, le 16 sept. 2024 /CNW/ - Le maire de Candiac, Normand Dyotte, dévoilait aujourd'hui un projet pilote unique visant notamment à renforcer la sécurité des enfants aux abords de deux écoles et de la bibliothèque municipale. Quatre traverses piétonnes sont désormais équipées de la solution Flowell, un marquage interactif lumineux qui s'allume automatiquement lorsqu'un piéton s'apprête à traverser, renforçant la vigilance des automobilistes et réduisant les risques d'accident. Candiac devient ainsi la première ville en Amérique à tester cette technologie européenne de pointe, lauréate du Prix innovation sécurité routière 2024 décerné par le ministère de l'Intérieur français, et développée par le Groupe Colas, acteur mondial de la construction et de l'entretien des infrastructures de transport.

En quoi consiste la solution Flowell

Récemment homologuée par les autorités françaises, la technologie Flowell repose sur des dalles lumineuses équipées de DEL intégrées directement dans la chaussée, dont l'intensité lumineuse s'ajuste en fonction de la luminosité extérieure, renforçant l'attention des usagers de jour comme de nuit. Le système, relié à des capteurs, se déclenche de lui-même juste avant le passage des piétons. Ce marquage lumineux contribue à une plus grande sécurité routière, notamment lors des périodes de forte affluence comme les entrées et les sorties des classes scolaires.

Depuis 2019, Flowell a été expérimenté sur 18 traverses piétonnes à travers le monde, démontrant son efficacité pour renforcer la sécurité des piétons, notamment dans les zones scolaires. Par exemple, à Paris, son installation a permis d'augmenter significativement le respect de la priorité aux piétons par les véhicules, passant de 67 % à 94%. À Candiac, Colas évaluera la robustesse de ces dispositifs face aux rigueurs des conditions hivernales en plus de mesurer l'efficacité du système.

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière. Il a été rendu possible grâce au réseau de l'organisme IVÉO. Comme il s'agit d'un projet pilote en matière de signalisation routière, l'accord du ministère des Transports et de la mobilité durable a été obtenu au préalable. Le Ministère analysera par la suite les résultats et validera si ce type de dispositif peut être introduit au Tome V - Signalisation routière, permettant alors une utilisation au Québec.

« En tant que député, je suis fier de soutenir l'implantation de cette traverse scolaire intelligente dans notre communauté. Ce projet incarne notre engagement à garantir la sécurité de nos enfants, en utilisant des technologies innovantes pour créer des environnements de passage sécuritaires. C'est un pas important vers la protection de nos élèves, tout en améliorant la fluidité de la circulation autour des écoles. Ensemble, nous faisons de la sécurité de nos jeunes une priorité absolue. » Christian Dubé, député de La Prairie et ministre de la Santé

« L'implantation de cette solution près de nos écoles et d'une infrastructure socioculturelle reflète notre engagement à créer des environnements sécuritaires et accessibles pour tous, en particulier pour nos enfants durant leurs déplacements. Ce projet, qui constitue une étape clé dans la réalisation de notre Plan de mobilité active durable intégré, confirme que Candiac continue de se positionner comme une ville innovante, déterminée à mettre en œuvre des solutions concrètes pour améliorer la qualité de vie de ses citoyens. » Normand Dyotte, maire de Candiac

« Nous sommes fiers de collaborer avec la Ville de Candiac pour déployer notre technologie dans un environnement québécois. Ce projet pilote est une occasion unique de démontrer l'efficacité de notre solution dans des conditions hivernales rigoureuses, tout en renforçant la protection des piétons. Nous croyons fermement que Flowell peut transformer les pratiques de sécurité routière et ce projet en est une étape déterminante. » Frédéric Touvard, Directeur projets et Développement des affaires, FLOWELL, COLAS

Les traverses piétonnes sont situées :

À proximité de l'école primaire Saint-Marc et vis-à-vis la bibliothèque municipale à l'intersection du chemin Haendel et de la place Halifax (2 passages)

et vis-à-vis la bibliothèque municipale À proximité de l'école primaire Saint-Lawrence : à l'intersection du boulevard Champlain et de l'avenue Honfleur au passage surélevé du boulevard Champlain



