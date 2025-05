La Ville de Terrebonne conclut une entente de principe avec les Immeubles des Moulins inc. pour l'acquisition de l'ancien golf Le Boisé

Le secteur sera protégé et reconverti en parc nature

TERREBONNE, QC, le 6 mai 2025 /CNW/ - La Ville de Terrebonne a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente de principe avec les Immeubles des Moulins inc. visant l'acquisition complète du terrain du golf Le Boisé, pour un montant de 27 M$. Il s'agit d'un tournant majeur dans la préservation des espaces naturels.

Cet accord de principe, intervenu sans admission, est conditionnel à l'approbation d'un règlement d'emprunt et à l'obtention d'une subvention par le biais du programme de la Trame verte et bleue du Grand Montréal. Il survient après plusieurs années de pourparlers et mettra fin aux litiges entre les parties, dont celui opposant le propriétaire à la Ville de Terrebonne et à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

Le site sera protégé et transformé en un parc nature au cours des prochaines années. La première étape consistera à prendre pleinement possession des lieux et à les remettre en état afin de créer des bases solides pour les futures interventions. Un plan d'aménagement global sera ensuite élaboré pour assurer une intégration harmonieuse des futures infrastructures, en concertation avec les citoyens. La vision de la Ville de Terrebonne est d'assurer un équilibre entre la protection de la faune et la flore et une offre récréative respectueuse du milieu naturel, comme une patinoire couverte et réfrigérée ainsi que des sentiers.

La municipalité déposera formellement, à la suite du conseil municipal du 6 mai 2025, une demande de financement en vertu du programme de la Trame verte et bleue du Grand Montréal, pour une somme de près de 12 M$. Ce programme vise notamment l'acquisition de milieux naturels et d'espaces verts à des fins de conservation ou de restauration d'espaces vacants ou sous-utilisés, dont les anciens golfs.

Ce projet s'inscrit également dans une démarche globale d'aménagement durable et d'atteinte des cibles en matière de protection des milieux naturels. Depuis 2022, la CMM a identifié une dizaine de terrains de golf comme des sites stratégiques pour la restauration de milieux naturels et d'espaces verts. La protection et la transformation en un parc du golf Le Boisé, qui couvre une superficie de 71 hectares (711 120 m2), lui permettront de faire des gains de plusieurs dizaines d'hectares de milieux naturels et d'espaces verts. La restauration de milieux naturels, comme cela sera fait sur le terrain du Boisé, est une action essentielle pour contribuer à l'atteinte des objectifs de conservation de 30 % du territoire de la CMM d'ici 2030.

Prochaines étapes

Avis de motion pour l'adoption d'un règlement d'emprunt présenté au conseil municipal de la Ville de Terrebonne le 6 mai.

Approbation du projet de règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Signature officielle pour l'acquisition du terrain au cours de l'été 2025, le cas échéant.

Démarches pour obtenir un soutien financier des gouvernements en vue de soutenir l'aménagement du parc.

Une fois la Ville officiellement propriétaire, réalisation d'études et d'inventaires environnementaux requis pour élaborer le plan d'aménagement.

Ce projet ambitieux représente une étape importante pour Terrebonne et un véritable modèle de préservation des espaces verts en milieu urbain pour la région métropolitaine.

Citations

« L'acquisition du golf Le Boisé et sa transformation en un parc représente un gain important pour la population du Grand Montréal. Alors qu'il est très difficile d'ajouter des milieux naturels et des espaces verts dans la région métropolitaine en raison de son urbanisation, l'ajout de dizaines d'hectares de milieux protégés à Terrebonne contribuera non seulement au bien-être des citoyennes et des citoyens, mais aussi à la résilience de notre territoire. La reconversion de terrains de golf qui ont cessé leurs activités représente un important potentiel pour le verdissement du Grand Montréal que la CMM continuera d'encourager », a déclaré la présidente de la CMM et mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Nous sommes ravis d'avoir trouvé une voie de passage qui répond aux attentes de toutes les parties prenantes. Cette entente de principe est une excellente nouvelle pour notre communauté et pour l'environnement, puisque le Golf du Boisé deviendra et restera un espace naturel protégé. Nous avons à cœur de préserver ce site exceptionnel tout en y aménageant des infrastructures récréatives au service de tous les citoyens », a affirmé le maire de Terrebonne, Mathieu Traversy.

À propos de la Trame verte et bleue du Grand Montréal

La Trame verte et bleue est un réseau récréotouristique qui protège et met en valeur les milieux naturels, les paysages et le patrimoine bâti du Grand Montréal, au bénéfice des citoyens. Financés par la Communauté métropolitaine de Montréal, le gouvernement du Québec et les municipalités, les multiples projets de la Trame favorisent le transport actif et collectif, et contribuent notamment à maintenir la biodiversité, à atténuer les impacts des changements climatiques, à améliorer la qualité de vie des citoyens et à renforcer l'attractivité de la région métropolitaine. Pour en savoir plus, visitez le www.cmm.qc.ca.

