Front commun pour le tramway : « Il est temps de mettre le projet sur les rails » - Sol Zanetti

QUÉBEC, le 5 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le député de Jean-Lesage, Sol Zanetti, et la députée de Taschereau, Catherine Dorion, saluent la mobilisation exceptionnelle des citoyens et citoyennes de Québec qui se sont rassemblés à leur assemblée publique en faveur du tramway, et attendent de pied ferme le décret promis demain par le premier ministre François Legault pour lancer le projet sans conditions.

Organisée à l'initiative du député de Jean-Lesage, l'assemblée non partisane en faveur du tramway de Québec, qui avait lieu ce soir au Centre Horizon, dans le quartier Limoilou, a rassemblé plus de 500 personnes, se réjouit Sol Zanetti.

« Il y avait tellement de monde ce soir à notre assemblée pour le tramway qu'on se serait crus dans la 800 en pleine heure de pointe! Je suis tellement fier que mes concitoyens et mes concitoyennes se soient mobilisés pour envoyer un message clair à la CAQ: le tramway, on y tient et on n'a plus le temps d'attendre! L'acceptabilité sociale est là, on en a eu une autre manifestation éclatante ce soir. Il est temps que le projet soit mis sur les rails une fois pour toutes », a déclaré M. Zanetti.

Des représentants des groupes d'opposition à l'Assemblée nationale, des élu-es municipaux de la Ville de Québec, ainsi que des intervenant-es de divers horizons - conseils de quartier, associations étudiantes, groupes environnementaux et en mobilité, organismes jeunesse et expert-es divers - étaient également présent-es lors de l'assemblée organisée par le député de Jean-Lesage.

Un décret sans condition

La députée de Taschereau, Catherine Dorion, a joint sa voix à son collègue de Jean-Lesage et appelé le Conseil des ministres de la CAQ à signer dès demain le décret permettant à la Ville de Québec de lancer l'appel de propositions pour le projet, et ce, sans conditions.

« Les gens de Québec ont assez attendu après le gouvernement, ils sont tannés que la CAQ essaie de torpiller le projet de tramway en invoquant des arguments bidons. François Legault doit arrêter de faire croire aux gens que le tramway, c'est une déclaration de guerre à l'auto. C'est une occasion de transformer la ville et d'orienter son développement futur : rue apaisée, quartiers conviviaux, meilleur vivre ensemble, plus de communauté, moins de stress », conclut Catherine Dorion.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Sandrine Bourque, Attachée de presse du caucus de Québec solidaire, (514) 560-0361 ou [email protected]