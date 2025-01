Front commun pour assurer le partage d'équipements sportifs et culturels entre les écoles et les municipalités

MONTRÉAL, le 23 janv. 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, le président de l'Union des Municipalités du Québec (UMQ) et maire de Varennes, Martin Damphousse, le maire d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, Jim Beis, la mairesse de l'arrondissement de LaSalle, Nancy Blanchet, la mairesse de l'arrondissement de Verdun, Marie-Andrée Mauger, ont uni leurs voix pour réaffirmer la nécessité d'honorer l'entente de mutualisation conclue en 2018 avec les commissions scolaires/centres de services scolaires (CS/CSS) et le gouvernement du Québec, qui permet une utilisation partagée des plateaux sportifs et d'infrastructures récréatives gratuitement.

La décision soudaine et rétroactive du gouvernement du Québec de couper le financement dédié aux CS/CSS pour soutenir cette entente met en péril le déploiement d'activités sportives et de loisirs dans les locaux des écoles montréalaises. En ce moment, grâce à cette entente bilatérale :

Des jeunes de Montréal-Nord apprennent à nager dans la piscine scolaire, la seule disponible dans le quartier ;

Les élèves de Verdun patinent gratuitement à la patinoire réfrigérée Bleu Blanc Bouge, ainsi qu'à l'Auditorium de Verdun ;

Les élèves d' Anjou participent à des activités culturelles dans le centre culturel de l'arrondissement ;

La révocation abrupte de l'entente affectera des milliers de citoyennes et de citoyens partout au Québec, alors que des organismes ont déjà déboursé des frais pour leur programmation d'hiver, notamment pour embaucher du personnel.

À Montréal, la suspension des activités dans les écoles a été annoncée à quelques jours du congé des fêtes et devait entrer en vigueur dès janvier. À la suite de négociations avec les CS/CSS, la Ville a obtenu un délai jusqu'en février. Les CS/CSS absorberont leurs pertes dans leurs budgets internes pour l'instant.

De plus, depuis l'adoption de la Loi 40, le ministère de l'Éducation (MEQ) a transféré aux municipalités la responsabilité et les coûts d'acquisition des terrains, en plus de la décontamination et des infrastructures à prévoir pour la construction de nouvelles écoles. En contrepartie, "les centres de services scolaires devront favoriser le partage de leurs ressources sans frais avec les municipalités, notamment par la signature d'ententes de partage des infrastructures scolaire." (Lettre du 12 février 2020 signée par la ministre Laforest - MAMH, et le ministre Roberge - MEQ destinée aux maires et mairesses de même qu'aux DG des commissions scolaires.)

Dans ce contexte, les élues et les élus appellent à une gestion responsable et respectueuse des ententes établies, tout en reconnaissant la nécessité pour chaque institution d'optimiser ses ressources sans sacrifier les services offerts à la population.

« Partager et optimiser les infrastructures publiques au bénéfice des jeunes et des familles est autant la mission des villes que du gouvernement. Si les villes ont réussi à boucler leur budget sans déficit et sans toucher aux services aux citoyens, la population s'attend à la même rigueur et cohérence de la part de son gouvernement. Pour offrir des milieux de vie accessibles, complets, et garantir une meilleure égalité des chances à tout le monde, cette entente doit être maintenue », a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« L'accès aux installations sportives est essentiel à la vitalité et au bien-être de nos communautés. Restreindre l'accès des municipalités aux plateaux sportifs dans les écoles met en péril des activités qui rassemblent, dynamisent et soutiennent nos citoyennes et citoyens. Une telle décision est incompréhensible et inacceptable. Nous appelons le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, à reconsidérer cette mesure et à collaborer avec nous pour préserver ces services essentiels, non seulement à Montréal, mais partout au Québec, où ils jouent un rôle crucial dans la qualité de vie de nos collectivités », a expliqué Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes.

« C'est inacceptable de priver les usagers de services qu'ils ont déjà payé. Le gouvernement ne mesure aucunement l'impact psychologique, social et économique sur nos familles et nos organismes, que vont devenir nos athlètes et nos usagers qui pratiquent diverses disciplines ? C'est un partenariat dont nous sommes fiers par ce qu'il permet une offre de services pour les écoles qui bénéficient de nos patinoires, de notre piscine et notre bibliothèque ainsi que pour nos organismes de profiter des gymnases quand ils ne sont pas occupés par les élèves », a laissé savoir le maire de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro, Jim Beis.

« Aujourd'hui, je lance un appel à mes collègues du gouvernement provincial, on a le devoir comme élu.e.s, comme décideurs, de retrouver cette simplicité, cet esprit de collaboration qui faisait de cette entente, un réel réflexe gagnant pour nos communautés », a déclaré la mairesse de LaSalle, Nancy Blanchet.

« Ça tombe sous le sens de mettre en commun nos installations sportives et culturelles. Dans un arrondissement comme Verdun qui ne possède pas, à l'heure actuelle, de piscine intérieure ni de gymnase, le partage des installations est crucial au bien-être des jeunes et de toute la communauté. En même temps, Verdun a beaucoup à offrir aux établissements scolaires, que ce soit l'accès à l'Auditorium, à la patinoire réfrigérée Bleu Blanc Bouge, aux plateaux sportifs extérieurs, aux bibliothèques, au musée et site archéologique Maison Nivard-De Saint-Dizier et j'en passe. Le respect de l'entente est majeur dans ce contexte et permet d'éviter des coûts et une lourde bureaucratie », a ajouté la mairesse de l'arrondissement Verdun, Marie-Andrée Mauger.

