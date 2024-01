Front commun des partis d'opposition contre la fermeture de nuit de l'urgence de l'hôpital de Rivière-Rouge

QUÉBEC, le 31 janv. 2024 /CNW/ - Les porte-parole en matière de Santé de Québec solidaire, du Parti québécois et du Parti libéral du Québec, Vincent Marissal, André Fortin et Joël Arseneau, joignent leurs voix à celles des membres du Comité 24h Urgence d'agir et pressent le gouvernement de la CAQ d'agir pour empêcher la fermeture entre 20h et 8h de l'urgence du centre hospitalier de Rivière-Rouge, dans les Hautes-Laurentides, qui doit entrer en vigueur dès le 1er février prochain.

Réunis ce matin en conférence de presse à l'Assemblée nationale, les trois partis d'opposition, qui étaient accompagnés de membres du Comité 24h Urgence d'agir, ont demandé au ministre Christian Dubé de revenir sur la décision annoncée le 7 décembre dernier par le CISSS des Laurentides de ferme entre 20h et 8h de l'urgence du centre hospitalier de Rivière-Rouge, une fermeture qui sera effective dès demain, le 1er février.

Le député de Rosemont, Vincent Marissal, a d'ailleurs déposé ce matin une pétition lancée par le Comité 24h Urgence d'agir qui a récolté plus de 8500 signatures en quelques semaines à peine, afin de demander au gouvernement du Québec d'assurer que l'urgence de l'hôpital de Rivière-Rouge demeure ouverte de nuit afin de soigner adéquatement la population.

Citations :

« Avec une mobilisation organisée dans un temps record, nous avons réuni plus de 2000 personnes qui ont participé à une marche de solidarité incluant plusieurs élus(es), organismes communautaires et intervenants de la région, et ce, en pleine tempête hivernale. Notre pétition déposée ce matin a récolté plus de 8500 signataires, ce qui représente plus de 50% de la population de la Vallée de la Rouge. En comparaison avec la population de Montréal, toute proportion gardée, cela représente plus de 1 million de personnes qui disent non à la fermeture de soir et de nuit de l'urgence du centre hospitalier de Rivière-Rouge. Le message est clair : le ministre de la Santé et des Services sociaux doit réagir rapidement. »

- Sébastien Bazinet, membre du Comité 24h - Urgence d'agir et conseiller à la Ville de Rivière-Rouge.

« Je partage l'inquiétude de la population de la Vallée de la Rouge, qui est sur le point de perdre l'accès à un service essentiel. Parcourir 80 km pour se rendre à Sainte-Agathe ou 60 km pour se rendre à Mont-Laurier, en pleine nuit, ça n'a pas d'allure, surtout quand on sait que ces deux urgences figurent déjà parmi les plus achalandées au Québec. Tout le monde sait que quand il s'agit d'une urgence de santé, chaque minute et chaque kilomètre comptent. Il est minuit moins une : le ministre Christian Dubé doit agir pour empêcher cette fermeture qui sera lourde de conséquence pour la population locale. »

- Vincent Marissal, député de Rosemont et responsable de Québec solidaire en matière de Santé

« La décision de réduire les heures d'ouverture de l'urgence à l'hôpital de Rivière-Rouge est inacceptable et met en péril la santé et la sécurité de nos citoyens. Je joins ma voix à ceux et celles qui dénoncent cette situation. Les résidents méritent un accès ininterrompu aux soins de santé de qualité, et nous continuerons à nous battre pour garantir cela. »

- André Fortin, député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé

« Pour le Parti Québécois, la réduction de l'offre de service de santé dans nos régions n'est pas une option. Le maintien des services de santé, c'est une question d'équité et de maintien de la qualité de vie, de la vitalité et de l'attractivité de nos régions. Le Parti québécois est solidaire avec les élus et le Comité 24h - Urgence d'agir. La région des Laurentides réclame depuis des années un rattrapage financier en matière de services de santé et d'investissements en infrastructures. La rationalisation des services n'est pas une solution. »

- Joël Arseneau, porte-parole du Parti Québécois en matière de Santé et services sociaux.

En rappel, voici le libellé de la pétition qui a été déposée ce matin par le député de Rosemont, Vincent Marissal :

« Considérant que la décision du CISSS des Laurentides de fermer le service d'urgence de nuit au centre hospitalier de Rivière-Rouge de 20h à 8h, et ce dès le 1er février 2024 ;

Considérant que les citoyens(ennes) de la Vallée de la Rouge devront parcourir respectivement 80 km vers le sud ou 60 km vers le nord pour se rendre dans d'autres hôpitaux des Laurentides, déjà parmi les plus achalandés de la province ;

Considérant que le taux d'occupation des urgences de Mont-Laurier et Ste-Agathe-Des-Monts est très élevé et que cette décision aggravera cette situation ;

Considérant, les nombreux appuis des municipalités de la Rouge ainsi que la MRC Antoine-Labelle ;

Considérant que nous avons la population avec la moyenne d'âge la plus élevée des Laurentides ;

Considérant que le bassin de la population desservie est de plus de 14 000 personnes et que celle-ci augmente considérablement en période estivale ;

Considérant que la région des Laurentides est sous-financée, depuis des années, en santé.

Considérant que cette décision est une atteinte au développement économique, social et communautaire de la région de la Rouge ;

Considérant que cette décision est une atteinte à la sécurité et à la santé des citoyens et citoyennes de la Rouge ;

En conséquence ;

Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec de faire en sorte que l'urgence de l'hôpital de Rivière-Rouge demeure ouverte de nuit afin de soigner adéquatement la population. »

La même pétition a été parrainée par le porte-parole du Parti Québécois en matière de Santé et services sociaux, Joël Arseneau, et peut être signée en ligne sur le site de l'Assemblée nationale jusqu'au 12 avril prochain à l'adresse suivante :

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-10623/index.html

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Camille Godbout, Attachée de presse du caucus de Québec solidaire, (514) 562-8204 ou [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'Opposition officielle, 581 999-6434 ou [email protected]; Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, (418) 720-5717 ou [email protected]