Front commun contre le tunnel Québec-Lévis - « Le centre-ville en a fini de se faire passer à travers le corps » - Catherine Dorion

QUÉBEC, le 28 mai 2021 /CNW Telbec/ - Face à l'entêtement de la CAQ de maintenir son projet de tunnel entre Lévis et Québec contre les avis des experts et des citoyens du centre-ville, la députée de Taschereau, Catherine Dorion, ainsi qu'une vingtaine de conseils de quartier et de comités citoyens de Québec annoncent leur intention de prendre part à la nécessaire lutte contre ce projet qui, s'il était réalisé, aurait des effets désastreux sur le centre-ville de Québec.

« Non, monsieur. Je m'excuse. Ce projet ne se réalisera pas. Les citoyens vont gagner cette lutte. Le centre-ville en a fini de se faire enfumer et passer à travers le corps pour une lubie de la CAQ», affirme la députée solidaire.

C'est l'essentiel du message qu'ils ont lancé vendredi matin lors d'un point de presse à l'Îlot Fleurie, endroit où la CAQ prévoit de faire sortir une partie du tunnel et de son trafic automobile.

« C'est le début d'une longue série d'événements de mobilisation citoyenne qui débute aujourd'hui. On vous en fait la promesse aujourd'hui : les bulldozers ne passeront pas. Imaginez tout ce qu'on pourrait faire à Québec avec ne serait-ce qu'une infime partie du budget astronomique alloué à ce tunnel. Des logements sociaux, des places en CPE, la rénovation de nos écoles, des parcs, etc. Si le premier ministre Legault ne sait pas quoi faire de l'argent des Québécois au point où il envisage de le dilapider dans des bulles au cerveau mégalomaniaques, il devrait demander à la population ce qu'elle veut vraiment. C'est clair qu'elle le sait mieux que lui », conclut Catherine Dorion.

Étaient présents lors du point de presse de vendredi:

Conseil de quartier de Lairet

quartier de Lairet Conseil de quartier de Saint-Roch

quartier de Conseil de quartier de Saint-Sauveur

quartier de Conseil de quartier du Vieux-Limoilou

quartier du Vieux-Limoilou Conseil de quartier de Montcalm

quartier de Conseil de quartier de Maizerets

quartier de Maizerets Table citoyenne Littoral Est

Accès Saint-Laurent Beauport

Voix citoyenne - Québec

Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur

TRAAQ - Collectif pour un transport abordable et accessible à Québec

Engrenage St-Roch

REPAC 03-12

Craque-Bitume

CEVES - Coalition étudiante pour un virage environnemental et social

La planète s'invite à l'Université Laval

AELIÉS - Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Mélanie Guillemette, Attachée de presse du caucus de Québec solidaire, (819) 668-2734 ou [email protected]