MONTRÉAL, le 3 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec prévoit que les vendredi 3 et samedi 4 février, la demande d'électricité pourrait dépasser la pointe de consommation historique, qui était d'environ 40 500 mégawatts (MW) en janvier 2022. Partout au Québec, les températures extrêmement froides mettront à l'épreuve la capacité des bâtiments à conserver leur chaleur, ce qui augmentera la demande liée au chauffage.

Les pointes hivernales correspondent aux moments de l'hiver où les températures sont les plus froides, entraînant une consommation plus importante d'électricité, principalement en raison du chauffage. On parle d'une centaine d'heures par année sur un total de 8 760. Afin de réduire la pression sur le réseau électrique et de diminuer nos importations d'électricité moins propre en provenance des réseaux voisins pendant ces périodes, voici quelques bonnes habitudes à adopter le vendredi 3 février entre 16 h et 21 h ainsi que le samedi 4 février, de 6 h jusqu'à midi. Les mesures les plus efficaces sont les suivantes :

Réduire le chauffage d'un à deux degrés Celsius, notamment dans les pièces inoccupées de la maison;

Réduire l'utilisation d'eau chaude;

Reporter ou réduire l'utilisation des gros appareils électroménagers, particulièrement la sécheuse et le lave-vaisselle;

et/ou

et/ou Faire la grasse matinée samedi. ;-)

Tous les outils permettant de réduire la demande seront mis en œuvre, notamment la tarification dynamique, les défis Hilo et les programmes de réduction destinés aux PME et aux grandes entreprises industrielles.



Les mesures conçues pour nous aider à gérer les pointes de consommation visent à optimiser l'utilisation de nos ressources énergétiques et à réduire les coûts qui sont assumés collectivement. Il ne serait pas judicieux de surdimensionner à outrance le réseau électrique et notre capacité de production pour des pointes qui se produisent seulement quelques dizaines d'heures par année.



À l'instar de sa clientèle, Hydro-Québec réduira le chauffage et l'éclairage dans tous ses locaux au Québec.



Signalons enfin qu'avec ses programmes comme la tarification dynamique et Hilo, Hydro-Québec rémunère sa clientèle pour ses efforts lors des pointes. Pour en savoir plus :

Nous remercions sincèrement la population pour sa collaboration.

