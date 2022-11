Frito Lay Canada et Bauer X unissent des créateurs canadiens pour la création d'une nouvelle collection capsule

Voici la collection capsule Faites Pour Les Grands Moments, rendue possible par Frito Lay Canada et Bauer X . Une collection capsule collaborative unique en son genre conçue exclusivement pour les Canadiens par l'une des marques de sport les plus reconnues au pays. Elle symbolise ce qui nous caractérise et ce dont nous sommes capables lorsque nous nous rassemblons en tant que communauté, tous unis par un fil conducteur : l'amour de notre pays. Ce moment est, pour nous tous, une occasion de célébrer et de commémorer notre exploit sur la scène mondiale.

Tout commence par notre maillot qui raconte l'histoire du Canada moderne, représentant les nombreux éléments qui rendent ce pays formidable. Il est magnifiquement conçu par 13 artistes de différentes provinces et de différents horizons : peintre, animateur, photographe, créateurs de mode et fabricants de vêtements d'un océan à l'autre. Ensemble, les divers artistes de la collection partagent des icônes, des emblèmes, des symboles, des langages et des motifs significatifs qui sont tissés ensemble et unis par un fil conducteur : l'amour de notre pays. Il s'agit là d'un symbole de ce qui nous caractérise et de ce dont nous sommes capables lorsque nous nous rassemblons en tant que communauté. Conçu par le Canada, pour le Canada, spécialement pour cette occasion.

Célébration de la nature : Le devant de notre maillot est inspiré par notre relation avec la nature et la diversité géographique de notre pays. Les fleurs comprennent celles que l'on trouve au Canada et dans les pays d'origine de nos artistes et de nos immigrants, indiquant ainsi la mondialisation de nos communautés dans chaque province et territoire, ville et village.

Honorer nos côtes : Notre pays est l'un des rares au monde à être bordé par trois océans. Notre lien avec l'eau est profond, c'est pourquoi les motifs de nos manches rendent hommage aux pêcheurs et aux pêcheuses qui définissent les contours de notre nation.

Notre pays est l'un des rares au monde à être bordé par trois océans. Notre lien avec l'eau est profond, c'est pourquoi les motifs de nos manches rendent hommage aux pêcheurs et aux pêcheuses qui définissent les contours de notre nation. Hommage à nos racines : L'arrière de notre maillot est dédié à nos origines. Quelles que soient nos différences, nous sommes tous unis. Nous sommes tous liés à notre nature, les uns aux autres, d'un océan à l'autre. C'est dans notre ADN.

« Nous sommes très fiers de cette collaboration avec Bauer X et le maillot qui a inspiré des artistes talentueux de partout au Canada à créer un symbole de fierté nationale qui nous unit tous », a déclaré Jess Spaulding, cheffe du marketing de Frito-Lay et Quaker Canada. « C'est un bel hommage à cette terre que nous appelons fièrement notre pays. »

Les créateurs participants sont les suivants : Shane Long (C.-B.), Dusty LeGrande (Alb.), Matt Hricz (Sask.), Adrian Kinnavanthong et Nick Welch (Man.), Kwame Delfish (Ont.), Amika Cooper (Ont.), Yannis Davy Guibinga (Québ.), Funmi Odeniyi (N.-É.), Ryan et Jenna Greeley (Î.-P.-É.), Rob Reese (N.-B.) et Chris Evans (T.-N.-L.).

En plus du maillot, la collection Faites Pour Les Grands Moments comprend un blouson, un chandail en molleton à col ras du cou, une écharpe, des chaussettes, une tuque et un ballon de soccer fait à la main. Tous les profits de la collection capsule seront versés pour soutenir The REMIX Project, un programme de formation artistique multidisciplinaire pour les jeunes talentueux basé à Toronto.

Les Canadiens pourront obtenir les pièces en édition limitée dès le 25 novembre à 13 h, HE sur MadeForTheMoment.ca.

Pour ceux qui se trouvent dans la région de Toronto, visitez notre boutique éphémère immersive : See Thee Rise : Our Made For The Moment Store au 225, Richmond Street West du 26 au 28 novembre 2022. Notre magasin rend hommage aux nombreuses saveurs du Canada, c'est une célébration de la diversité canadienne et le dévoilement officiel de notre maillot personnalisé. Chaque élément a été conçu pour l'occasion.

Cliquez ici pour un aperçu du lookbook de la collection capsule Faites Pour Les Grands Moments.

À propos de Frito-Lay Amérique du Nord

Frito-Lay Amérique du Nord est la division des aliments pratiques de PepsiCo, Inc. (NASDAQ : PEP), dont le chiffre d'affaires s'élève à 19 milliards de dollars et dont le siège social est situé à Purchase, dans l'État de New York. Les collations Frito-Lay comprennent les croustilles Lay's et Ruffles, les croustilles de tortilla Doritos, les collations Cheetos, les croustilles de tortilla Tostitos et les trempettes de la même marque, les collations multigrains SunChips et les croustilles de maïs Fritos. L'entreprise exploite plus de 30 usines de fabrication aux États-Unis et au Canada, plus de 200 centres de distribution et dessert 315 000 clients au détail par semaine grâce à son modèle de livraison directe aux magasins. Pour en savoir plus sur Frito-Lay, consultez le site Web de l'entreprise, www.fritolay.ca, Instagram (@fritolay_canada) et Facebook (Frito-Lay Canada).

À propos de The Quaker Oats Company

The Quaker Oats Company, dont le siège social est situé à Chicago, est une unité de PepsiCo, Inc., l'une des plus grandes entreprises de biens de consommation emballés au monde. Depuis plus de 140 ans, les marques Quaker sont des symboles de qualité, de saveur et de nutrition. Les flocons d'avoine Quaker®, les gâteaux de riz Quaker® et les barres de granola Quaker Chewy® sont les favoris des consommateurs. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.QuakerOats.com, www.Facebook.com/QuakerCanada ou suivez-nous sur Twitter et Instagram @QuakerCanada.

À propos de Bauer X

La marque de hockey iconique Bauer continue de s'étendre au-delà de son règne incontesté sur l'espace du hockey sur glace avec Bauer X, le nouveau segment vertical de vêtements de l'institution. Bauer X a été soigneusement et judicieusement développé à partir d'un amalgame d'intérêts et de passe-temps à travers de multiples auditoires et réseaux. L'objectif de la marque est d'attirer de nouveaux publics dans le domaine du hockey en créant une ligne de produits basée sur les intérêts de ceux qui ne s'y connaissent peut-être pas encore très bien. Nous avons puisé notre inspiration dans les éléments suivants : le hip-hop, l'architecture, le design, les arts et les sports. Après avoir dominé l'espace du hockey pendant près de 100 ans, le concept de la prochaine saison incarne tout ce qui s'inspire de la rue.

À propos The REMIX Project

The REMIX Project aide à égaliser les règles du jeu pour les jeunes talentueux qui font face à des obstacles à la poursuite de carrières dans les arts et le divertissement. Grâce à une formation artistique multidisciplinaire, les étudiants se concentrent sur le développement personnel et professionnel afin de solidifier la communauté créative et de contribuer à la formation de la prochaine génération de chefs de file de l'industrie. La vision de l'organisation est triple : créer une industrie créative plus diversifiée à Toronto et ailleurs; redéfinir la formation éducative et les pratiques exemplaires dans les industries créatives; élargir à l'échelle internationale et offrir une programmation dans les communautés du monde entier. The REMIX Project, créé comme un programme d'accueil pour la communauté, est devenu un programme internationalement reconnu et respecté que les recruteurs du monde entier utilisent pour rechercher des jeunes leaders innovants et inspirants, ainsi que des talents primés. Au cours des 20 années qui se sont écoulées depuis sa création, The REMIX Project a joué un rôle majeur dans la vie de nombreux jeunes adultes, en les sortant de la rue et en les plaçant dans un studio où ils peuvent se concentrer sur leurs talents créatifs et sur un avenir prometteur avec le soutien d'une communauté de personnes partageant les mêmes idées. Les participants impliqués dans The REMIX Project obtiennent des crédits pour leurs diplômes d'études secondaires, et ceux qui sont intéressés par un enseignement postsecondaire peuvent demander une bourse à l'un des partenaires éducatifs de The REMIX Project.

