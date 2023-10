Fréquentation des musées au Québec en 2022 : une reprise progressive

QUÉBEC, le 2 oct. 2023 /CNW/ - En 2022, 10,6 millions de visiteurs ont fréquenté une institution muséale au Québec. Ce résultat est en hausse de 57 % par rapport aux 6,8 millions d'entrées de 2021, mais demeure inférieur de 30 % à la moyenne des années 2015 à 2019, qui est de 15,2 millions d'entrées. Cependant, l'écart a diminué de façon remarquable au fil des mois, si bien qu'il n'était que de 1 % en décembre. Le nombre d'entrées observé à la fin de l'année 2022 pourrait indiquer que la fréquentation des institutions muséales est en train de revenir à ce qu'elle était avant la pandémie.

Fréquentation des institutions muséales répondantes selon le mois, Québec, 2015-2019 (moyenne) et 2022 (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

C'est ce que révèle le bulletin La fréquentation des institutions muséales en 2022 de l'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec. Le document présente les plus récents résultats annuels sur le nombre d'entrées dans les musées, les centres d'exposition et les lieux d'interprétation.

Popularité des musées de sciences

Les musées de sciences, qui ont accueilli 3,5 millions de visiteurs intra-muros (sur le site des institutions muséales, à l'intérieur comme à l'extérieur) en 2022, sont la seule catégorie dont les résultats sont supérieurs à la moyenne des années 2015 à 2019 (3,4 millions). La catégorie des musées d'art (0,9 million d'entrées), à l'opposé, est celle qui présente l'écart le plus prononcé (- 52 %) par rapport à la période prépandémique.

Forte augmentation de la fréquentation des groupes scolaires

On observe un important retour de la clientèle scolaire dans le réseau muséal. Le nombre d'entrées est passé de 0,2 million en 2021 à 0,6 million en 2022, soit une hausse de 240 %. Entre les mois d'octobre et de décembre, 0,2 million de visiteurs faisant partie de groupes scolaires ont fréquenté les institutions muséales, ce qui est légèrement inférieur (- 7 %) à la moyenne des années 2015 à 2019 pour un quatrième trimestre.

Portrait régional

En 2022, les régions qui ont obtenu les niveaux de fréquentation intra-muros les plus proches de leur moyenne de 2015 à 2019 sont la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (- 8 %) et le Bas-Saint-Laurent (- 11 %). L'écart entre la fréquentation de 2022 et la moyenne de la fréquentation prépandémique est encore prononcé dans cinq régions, soit l'Outaouais (- 79 %), les Laurentides (- 47 %), la Mauricie (- 39 %), le Centre-du-Québec (- 37 %) et l'Abitibi-Témiscamingue (- 32 %).

Parmi les 30 institutions les plus fréquentées, 13 sont situées sur l'île de Montréal et 7, dans la région de la Capitale-Nationale. Les 10 restantes sont réparties entre 8 autres régions administratives du Québec.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

