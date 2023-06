Fréquentation des cinémas en 2022 : le retour du public en salle se poursuit, mais le marché est toujours moins actif qu'avant la pandémie

QUÉBEC, le 28 juin 2023 /CNW/ - En 2022, les salles de cinéma au Québec ont accueilli 11,3 millions de spectateurs. Il s'agit d'une hausse marquée pour une deuxième année de suite, mais d'un résultat nettement inférieur aux 18,7 millions de 2019, dernière année d'activité complète avant la pandémie. C'est ce que révèle la publication La fréquentation des cinémas en 2022 : une reprise partielle postpandémie de l'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec.

Retour progressif de l'offre cinématographique

Nombre de projections et d’entrées dans les cinémas au Québec, 2018 à 2022 (Groupe CNW/Institut de la statistique du Québec)

En 2022, 485 nouveautés ont été projetées en salle, un nombre en forte hausse par rapport à 2021 (+ 36 %), qui s'explique par la sortie de plusieurs films qui avait été reportée en raison de la pandémie. L'augmentation du nombre moyen de semaines d'activité des cinémas, qui est passé de 25 en 2020 à 35 en 2021, puis à 45 en 2022, a entraîné une importante hausse du nombre total de projections (570 000 en 2021 c. 738 000 en 2022). Toutefois, les résultats de 2022 restent inférieurs à ceux de 2019, que ce soit en ce qui concerne le nombre de nouveautés projetées (- 17 %) ou le nombre total de projections (- 22 %).

Forte hausse de la fréquentation, surtout attribuable à l'assistance pour les films des États-Unis

Malgré une hausse de 61 % de la fréquentation des salles en 2022 faisant suite à une hausse équivalente en 2021, le nombre d'entrées dans les cinémas au Québec demeure inférieur de 39 % par rapport à 2019. L'écart est de - 20 % pour les 20 films les plus vus et de - 58 % pour les autres films. Le retour progressif de l'assistance en salle s'est fait plus rapidement pour les films à succès, particulièrement pour les films d'aventures américains (Top Gun : Maverick, Avatar : La voie de l'eau, Thor : Amour et tonnerre, etc.), qui occupent huit des dix premières places au palmarès de 2022.

La part des films américains dans l'assistance a atteint 82 %, un sommet depuis 2017. La part des films québécois, qui ont généré plus d'entrées en 2022 qu'en 2021 (1 M c. 0,9 M), s'est quant à elle élevée à 9 %, une baisse par rapport à 2021 (14 %) mais une légère hausse par rapport à 2019 (8 %).

23 décembre et Confessions : les deux plus grands succès québécois de 2022

Le film le plus vu dans les salles au Québec en 2022 est 23 décembre (178 000 entrées), une comédie scénarisée par l'autrice India Desjardins, pourtant sortie fin novembre. Il est suivi du film Confessions (139 000 entrées) mettant en vedette Luc Picard, qui l'a aussi réalisé. À eux seuls, ces deux succès ont récolté près du tiers des entrées générées par les films québécois et ont réussi à se hisser aux 20e et 23e rangs du palmarès malgré la forte concurrence du cinéma américain.

Ces résultats proviennent de l'Enquête sur les projections cinématographiques réalisée par l'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec.

Consulter la publication complète

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

Relations avec les médias

Centre d'information et de documentation

Tél. : 418 691-2401

ou 1 800 463-4090 (sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Courriel : [email protected]

Site Web de l'Institut : www.statistique.quebec.ca

Compte Twitter : twitter.com/statquebec

SOURCE Institut de la statistique du Québec