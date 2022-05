Fréquentation des cinémas en 2021 : la part des entrées aux films québécois en hausse, malgré un marché toujours moins actif qu'avant la pandémie

En 2021, 595 films ont été projetés en salle (- 3 % par rapport à 2020), dont 358 nouveautés (+ 56 % par rapport à 2020). Malgré une augmentation des nouveautés en salle en 2021 avec la sortie de plusieurs films initialement prévue pour 2020, l'écart avec 2019 (583 nouveautés) demeure important. Le nombre de projections en salle est passé de 380 000 en 2020 à 570 000 en 2021, mais demeure 40 % sous le résultat de 2019 (950 000) en raison d'une moyenne de 35 semaines d'activités pour les cinémas en 2021.

Hausse de la part de marché des films québécois pour une deuxième année consécutive

La part des films québécois dans les projections en salle a atteint 15 %, un sommet depuis 2005 et un signe que l'offre était au rendez-vous. L'assistance a augmenté pour les films de toutes les origines en 2021, particulièrement les films britanniques (+ 77 %), américains (+ 73 %) et québécois (+ 67 %). La part des films québécois dans les entrées s'est élevée à 13,5 %, un résultat supérieur à ceux de 2019 (7,9 %) et de 2020 (13,1 %). Les films québécois ont obtenu une part de marché supérieure à 13 % dans toutes les régions du Québec, sauf dans les régions de Montréal (9 %) et de Laval (8 %).

Dune , de Denis Villeneuve : le Québec, un marché favorable

Le film le plus vu dans les salles au Québec en 2021 est Dune, du réalisateur québécois Denis Villeneuve. Le film s'est classé au 12e rang dans l'ensemble des marchés canadiens et américains. La comédie Le guide de la famille parfaite s'est placée en tête du palmarès des entrées pour les films québécois, devant le drame Maria Chapdelaine et le conte L'arracheuse de temps. Ces trois films ont récolté 43 % des entrées en salle pour les films québécois en 2021.

Ces résultats proviennent de l'Enquête sur les projections cinématographiques réalisée par l'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec.

