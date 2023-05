MONTRÉAL , le 25 mai 2023 /CNW/ - Forte de sa récente acquisition par Vidéotron, filiale de Québecor, Freedom Mobile propose dès aujourd'hui son tout premier forfait sans fil à être doté d'une véritable couverture nationale et incluant, en prime et juste à temps pour la période estivale, l'itinérance aux États-Unis. Ce nouveau forfait à 50 $ inclut les appels et les textos illimités, en plus de 40 Go de données accessibles n'importe où au Canada et aux États-Unis.

Les détails du forfait peuvent être consultés ici : www.freedommobile.ca.

Québecor est rapidement passée de la parole aux actes depuis l'acquisition de Freedom le 3 avril dernier. Cette dernière propose par exemple, en plus du forfait lancé aujourd'hui, des bonifications à son offre qui vont au-delà des engagements pris par Québecor. Freedom a notamment dévoilé une nouvelle politique de gel permanent des prix sans fil qui s'applique à tous ses clients actuels et futurs aussi longtemps qu'ils garderont leur forfait. Également, les clients actifs au 1er mai ont vu leur limite de données locales bonifiée de 10 % sans aucuns frais additionnels.

Les équipes de Freedom travaillent maintenant à améliorer la qualité du réseau sans fil et son empreinte territoriale en vue de l'implantation prochaine de la technologie 5G et de l'itinérance transparente. Ces initiatives rehausseront encore davantage l'expérience des clients de Freedom et favoriseront du même coup une concurrence accrue au bénéfice des Canadiennes et des Canadiens.

