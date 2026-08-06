Franklin Templeton Canada annonce la poursuite des exonérations de frais de gestion pour les FNB indiciels de dividendes élevés à faible volatilité

TORONTO, le 6 août 2026 /CNW/ -- Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui que l'exonération des frais de gestion de 15 points de base pour le FNB indiciel de dividendes internationaux élevés à faible volatilité Franklin (FLVI) et le FNB indiciel de dividendes américains élevés à faible volatilité Franklin (FLVU) se poursuivra jusqu'au 31 décembre 2026, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Nom du Fonds Symbole

Frais de

gestion

après

exonération

%

Exonération

des

frais de

gestion

% FNB indiciel de dividendes internationaux élevés à faible volatilité Franklin FLVI

0,25

-0,15 FNB indiciel de dividendes américains élevés à faible volatilité Franklin FLVU

0,12

-0,15

« Le succès de cette gamme illustre à quel point sa méthodologie et l'accent mis sur les revenus de dividendes durables et la faible volatilité ont trouvé écho auprès des conseillers et des investisseurs, a déclaré Ahmed Farooq, vice-président principal et chef de la distribution des FNB de détail, Franklin Templeton Canada. Dans l'environnement de marché actuel, les investisseurs continuent de rechercher des stratégies qui peuvent aider à générer un revenu tout en gérant le risque global du portefeuille. »

La gamme de FNB de dividendes élevés à faible volatilité Franklin Templeton combine les facteurs complémentaires des dividendes élevés, soutenus par des bénéfices et une rentabilité solides, avec une faible volatilité pour aider à réduire le risque global dans un portefeuille. La gamme comprend le FNB indiciel de dividendes canadiens élevés à faible volatilité Franklin (FLVC), le FNB indiciel de dividendes américains élevés à faible volatilité Franklin (FLVU) et le FNB indiciel de dividendes internationaux élevés à faible volatilité Franklin (FLVI). Pour obtenir de plus amples renseignements sur la gamme de FNB de Franklin Templeton, veuillez consulter le site Web franklintempleton.ca/ETF.

À propos de Franklin Templeton

Franklin Templeton est un partenaire de placement de confiance qui offre des solutions personnalisées correspondant aux objectifs stratégiques des clients. Grâce à une expertise approfondie en gestion de portefeuille au sein des marchés publics et privés, nous combinons l'excellence en matière de placement à une technologie de pointe. Depuis notre fondation en 1947, nous avons renforcé l'autonomie de nos clients grâce à un partenariat stratégique, à des renseignements prospectifs et à une innovation continue, fournissant les outils et les ressources nécessaires pour composer avec le changement et saisir les occasions.

Au Canada, Franklin Templeton exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada, un nom commercial utilisé par la Société de Placements Franklin Templeton. Pour en savoir plus, visitez le site franklintempleton.ca et suivez-nous sur LinkedIn.

Comptant 1,79 billion de dollars américains d'actifs sous gestion au 30 juin 2026, Franklin Templeton exerce ses activités dans plus de 35 pays.

Franklin Resources, Inc. [NYSE: BEN]

Les placements dans des FNB peuvent occasionner des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et des dépenses. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du FNB avant d'investir. Les parts de FNB sont négociées comme des actions, leur valeur de marché fluctue et elles peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur liquidative. Les commissions de courtage et les charges des FNB réduiront le rendement. Le rendement d'un FNB peut différer sensiblement de celui d'un indice en raison du coût des opérations, des charges et d'autres facteurs. Les taux de rendement indiqués sont des taux de rendement composés annuels totaux historiques pour l'exercice en question. Ils tiennent compte des fluctuations de la valeur unitaire des parts et du réinvestissement de l'ensemble des montants distribués, mais ne comprennent pas les frais ou l'impôt sur le revenu payables par le porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les investisseurs devraient examiner attentivement les objectifs et les stratégies de placement, les risques, les frais et les charges d'un FNB avant d'y investir. Cette information simplifiée est présentée dans le prospectus et la fiche de renseignements du FNB. Veuillez lire attentivement le prospectus simplifié et le document donnant un aperçu du fonds du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur fluctue souvent. Le rendement passé n'est pas garant du rendement futur.

Copyright © 2026. Franklin Templeton. Tous droits réservés.

SOURCE Placements Franklin Templeton

Personne-ressource : Franklin Templeton Canada; Relations avec les médias : Sarah Kingdon 416 957-6191, [email protected]