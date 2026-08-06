Franklin Templeton Canada renforce ses portefeuilles Quotentiel grâce à de nouvelles capacités de placement sur les marchés privés

De nouvelles allocations dans l'immobilier et le crédit privé élargissent la diversification

au sein de l'un des programmes multiactifs les plus anciens du Canada

TORONTO, le 6 août 2026 /CNW/ -- Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui des améliorations apportées à l'ensemble des portefeuilles Franklin Quotentiel grâce à l'ajout de placements sur les marchés privés, notamment dans l'immobilier et le crédit privé, afin de favoriser une diversification plus large, de réduire la volatilité des portefeuilles et d'améliorer les résultats à long terme pour les investisseurs canadiens.

« Élargir l'accès aux placements alternatifs, notamment dans l'immobilier et le crédit privé, constitue une étape importante dans l'évolution continue des portefeuilles Quotentiel destinés aux investisseurs canadiens, a déclaré Dennis Tew, chef des ventes, Franklin Templeton Canada. En intégrant des stratégies des marchés privés au sein d'un cadre multiactifs rigoureux, nous offrons aux conseillers et aux investisseurs un moyen plus accessible de bénéficier de capacités de placement souvent associées aux portefeuilles institutionnels et à ceux des clients fortunés, le tout au même tarif. »

Depuis leur lancement en 2002, les portefeuilles Franklin Quotentiel ont évolué au rythme des besoins des investisseurs, couvrant désormais un large éventail de classes d'actifs, de profils de risque et de stratégies de placement, tout en conservant le cadre rigoureux de construction de portefeuille qui les guide depuis plus de 20 ans. Les cinq portefeuilles Franklin Quotentiel ont tous surpassé la moyenne de leur catégorie respective depuis leur création. ¹



Renforcer la diversification grâce aux marchés privés



Michael Greenberg, chef, Gestion de portefeuille, Amériques, Franklin Templeton Investment Solutions a ajouté : « Les placements alternatifs peuvent jouer un rôle essentiel dans l'amélioration de la diversification et du potentiel de rendement, mais leur mise en œuvre est cruciale. Notre approche se concentre sur une sélection rigoureuse des gestionnaires, une construction réfléchie du portefeuille et un accès grâce à des structures conçues pour équilibrer liquidité, transparence et objectifs de placement à long terme, ce qui contribue à réduire la volatilité du portefeuille et à favoriser des résultats plus réguliers tout au long des cycles de marché. »



Les avantages potentiels des premiers placements sur le marché privé sont les suivants :

Amélioration des rendements ajustés au risque grâce à une exposition à des placements présentant une faible corrélation avec les marchés publics traditionnels

Revenus stables provenant de placements immobiliers et de crédit privé

Résistance à l'inflation grâce à une exposition à des actifs réels liés à une valeur physique

Premières occasions de placement sur les marchés privés

Les Portefeuilles Franklin Quotentiel auront dans un premier temps accès à deux stratégies de marché privé gérées par les gestionnaires de placements de Franklin Templeton, Clarion Partners et Benefit Street Partners (BSP). Ces stratégies font partie de l'activité de placements alternatifs de Franklin Templeton, qui s'élève à 294 milliards de dollars américains², et qui couvre l'immobilier privé, le crédit privé, les stratégies de fonds spéculatifs et les placements secondaires en capital-investissement.

Immobilier : Fonds de revenu immobilier Franklin Clarion

Approche de placement : Offre une exposition principalement aux actifs immobiliers essentiels et essentiels plus américains, en associant des participations et des titres de créance immobiliers privés à des titres immobiliers cotés liquides afin de favoriser la diversification et la liquidité.

Offre une exposition principalement aux actifs immobiliers essentiels et essentiels plus américains, en associant des participations et des titres de créance immobiliers privés à des titres immobiliers cotés liquides afin de favoriser la diversification et la liquidité. Rôle dans les portefeuilles : Peut compléter les allocations traditionnelles en actions et en titres à revenu fixe en offrant une exposition immobilière diversifiée, un potentiel de revenu et un accès à des actifs réels sensibles à l'inflation.

Peut compléter les allocations traditionnelles en actions et en titres à revenu fixe en offrant une exposition immobilière diversifiée, un potentiel de revenu et un accès à des actifs réels sensibles à l'inflation. Capacités de placement : Ce groupe de placement, qui possède plus de 40 ans d'expérience tant en matière de transactions que de développement immobilier de A à Z dans un large éventail de secteurs sur les principaux marchés, s'appuie sur des équipes spécialisées dans la gestion d'actifs, les acquisitions et la recherche.

Crédit privé : Fonds de prêts Franklin BSP

Approche de placement : Se concentre sur les prêts garantis de premier rang accordés à des entreprises américaines de taille moyenne bien établies, complétés par des actifs liquides afin de faciliter la gestion de la liquidité du portefeuille.

Se concentre sur les prêts garantis de premier rang accordés à des entreprises américaines de taille moyenne bien établies, complétés par des actifs liquides afin de faciliter la gestion de la liquidité du portefeuille. Rôle dans les portefeuilles : Peut compléter les allocations traditionnelles en actions et en titres à revenu fixe en offrant une exposition au crédit privé, un potentiel de revenu et une diversification accrue.

Peut compléter les allocations traditionnelles en actions et en titres à revenu fixe en offrant une exposition au crédit privé, un potentiel de revenu et une diversification accrue. Capacités de placement : Ce groupe de placement dispose de solides compétences en matière de montage de prêts privés, d'analyse de crédit et de gestion des risques, soutenues par un processus rigoureux de souscription et de suivi du portefeuille.

Ces stratégies sont également accessibles individuellement aux investisseurs qualifiés à compter du 6 août 2026.

Modifications apportées aux portefeuilles

Chaque fonds de placement ouvert géré par Franklin Templeton Canada, y compris les portefeuilles Franklin Quotentiel, a obtenu une dispense de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) lui permettant d'investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des véhicules de placement alternatifs gérés par Franklin Templeton Canada ou ses sociétés affiliées (la « dispense »). Les véhicules de placement alternatifs peuvent comprendre : tout véhicule de placement collectif proposé à titre privé qui n'est pas un fonds de placement; et tout fonds de placement proposé à titre privé qui recourt à des stratégies de placement non traditionnelles, notamment l'immobilier privé, le capital-investissement, le crédit privé et les infrastructures privées (collectivement, les « placements alternatifs »).

Les stratégies de placement de l'ensemble des Portefeuilles Franklin Quotentiel, notamment du portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotentiel, du portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel, du portefeuille d'actions diversifiées Franklin Quotentiel, du portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotentiel et du portefeuille de croissance Franklin Quotentiel sont en cours de modification afin de permettre l'investissement dans des placements alternatifs, sous réserve de la dispense. De plus, chaque portefeuille Franklin Quotentiel modifie ses stratégies de placement afin d'étendre son utilisation des produits dérivés pour convertir les liquidités en actions et opérer efficacement des réorientations tactiques entre les principales catégories d'actifs.



À propos de Franklin Templeton Investment Solutions

Franklin Templeton Investment Solutions est une équipe mondiale de placements multiactifs qui rassemble les compétences de Franklin Templeton sur les marchés publics et privés afin de construire des portefeuilles axés sur les résultats. L'équipe s'appuie sur une recherche approfondie, une gestion active et une approche rigoureuse en matière d'allocation d'actifs, de sélection des gestionnaires et de construction de portefeuilles, avec le soutien de spécialistes de la recherche dédiés et de structures de placement réglementées conçues pour améliorer la gestion de la liquidité et la surveillance. Franklin Templeton Investment Solutions détient un actif total de 103 milliards de dollars américains3. Au Canada, l'équipe de Franklin Templeton Investment Solutions fait partie de Franklin Templeton Investments Corp.

À propos de Clarion Partners

Clarion Partners, une société de conseils en placement inscrite auprès de la SEC dont les filiales sont agréées par la FCA et membres de la FINRA, est l'une des principales sociétés de gestion de placements immobiliers aux États-Unis depuis plus de 40 ans. L'entreprise, dont le siège social est situé à New York, exploite des bureaux à différents endroits stratégiques aux États-Unis et en Europe. Clarion Partners, dont le total des actifs immobiliers et des titres de créance sous gestion dépasse 72,6 milliards de dollars américains4, offre une vaste gamme de stratégies immobilières dans l'ensemble de la gamme des profils risque/rendement à 500 investisseurs institutionnels à travers le monde. Clarion Partners est une filiale de Franklin Templeton gérée indépendamment.

À propos de Benefit Street Partners

Benefit Street Partners (BSP) est un pionnier du crédit alternatif qui gère 93 milliards de dollars américains5 d'actifs (y compris Apera). La société vise à générer des rendements attractifs et ajustés au risque grâce à son expertise pointue, à ses relations à long terme et à sa présence mondiale. Filiale en propriété exclusive de Franklin Templeton, BSP se consacre exclusivement au crédit. Grâce à son approche rigoureuse et axée sur les solutions, BSP saisit des occasions tout au long des cycles de marché et dans toutes les zones géographiques. La société gère des stratégies couvrant la dette privée, la dette immobilière, le crédit structuré et les prêts liquides.

À propos de Franklin Templeton

Franklin Templeton est un partenaire de placement de confiance qui offre des solutions personnalisées correspondant aux objectifs stratégiques des clients. Grâce à une expertise approfondie en gestion de portefeuille au sein des marchés publics et privés, nous combinons l'excellence en matière de placement à une technologie de pointe. Depuis notre fondation en 1947, nous avons renforcé l'autonomie de nos clients grâce à un partenariat stratégique, à des renseignements prospectifs et à une innovation continue, fournissant les outils et les ressources nécessaires pour composer avec le changement et saisir les occasions.

Au Canada, Franklin Templeton exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada, un nom commercial utilisé par la Société de Placements Franklin Templeton. Pour en savoir plus, visitez le site franklintempleton.ca et suivez-nous sur LinkedIn.

Comptant 1,79 billion de dollars américains d'actifs sous gestion au 30 juin 2026, Franklin Templeton exerce ses activités dans plus de 35 pays.



Franklin Resources, Inc. [NYSE: BEN]

1. Source : Franklin Templeton - Le portefeuille de revenu Franklin Quotentiel, le portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel, le portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotentiel et le portefeuille de croissance Franklin Quotentiel ont été créés le 19 août 2002. Le portefeuille d'actions diversifiées Franklin Quotentiel a été créé le 9 juin 2003. Le rendement est mesuré depuis la date de création de chaque portefeuille jusqu'au 30 juin 2026.

Source : Morningstar Research Inc., au 30 juin 2026. Tous droits réservés. L'information contenue dans le présent document est exclusive à Morningstar ou à ses fournisseurs de contenu; elle ne peut être reproduite ni diffusée et ne peut être garantie sur le plan de l'exactitude, de l'intégralité ou de l'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de l'information présentée. La cote Morningstar peut varier chaque mois. Toutes les données de classement ci-dessous ont trait aux parts de série F et sont susceptibles de changer mensuellement. Pour chacune des périodes de rendement sur 1 an, 3 ans et 5 ans, la catégorie des fonds d'actions mondiales de Morningstar Canada comptait respectivement 1878, 1665 et 1396 fonds. Le portefeuille d'actions diversifiées Franklin Quotentiel s'est classé dans le premier quartile pour la période d'un an (357 dans l'ensemble), dans le deuxième quartile pour la période de 3 ans (429 dans l'ensemble) et dans le deuxième quartile pour la période de 5 ans (342 dans l'ensemble). Pour chacune des périodes de rendement sur 1 an, 3 ans et 5 ans, la catégorie des fonds équilibrés à revenu fixe de Morningstar Canada comptait respectivement 864, 798 et 719 fonds. Le portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel s'est classé dans le premier quartile pour la période d'un an (101 dans l'ensemble), dans le premier quartile pour la période de 3 ans (97 dans l'ensemble) et dans le premier quartile pour la période de 5 ans (102 dans l'ensemble). Le portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotentiel s'est classé dans le troisième quartile pour la période d'un an (516 dans l'ensemble), dans le troisième quartile pour la période de 3 ans (482 dans l'ensemble) et dans le troisième quartile pour la période de 5 ans (441 dans l'ensemble). Pour chacune des périodes de rendement sur 1 an, 3 ans et 5 ans, la catégorie des fonds d'actions mondiales du Fonds Morningstar Canada comptait respectivement 1105, 1023 et 890 fonds. Le portefeuille de croissance Franklin Quotentiel s'est classé dans le premier quartile pour la période d'un an (209 dans l'ensemble), dans le premier quartile pour la période de 3 ans (185 dans l'ensemble) et dans le premier quartile pour la période de 5 ans (154 dans l'ensemble). Pour chacune des périodes de rendement sur 1 an, 3 ans et 5 ans, la catégorie des fonds Équilibrés mondiaux neutres du Fonds Morningstar Canada comptait respectivement 1585, 1455 et 1280 fonds. Le portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotentiel s'est classé dans le premier quartile pour la période d'un an. Toutes les données de classement font référence aux parts de série F et sont susceptibles de changer mensuellement (262 dans l'ensemble), dans le premier quartile de la période de trois ans (269 dans l'ensemble) et dans le premier quartile de la période de cinq ans (281 dans l'ensemble).

2. Source : Franklin Templeton - Actifs sous gestion alternatifs au 30 juin 2026 3. Source : Franklin Templeton Investment Solutions Actif total au 31 mars 2026. L'actif total de Franklin Templeton Investment Solutions combine l'actif sous gestion (ASG) et l'actif sous conseil (ASC). L'actif total comprend les placements dans d'autres produits gérés par d'autres équipes de placement de Franklin Templeton et des équipes de placement externes, mais exclut les placements dans d'autres produits gérés par Franklin Templeton Investment Solutions afin d'éviter le double comptage. 4. Source : Clarion Partners : Actif sous gestion au 31 mars 2026 5. Source : Benefit Street Partners : L'actif sous gestion est une estimation au 31 mars 2026 et comprend Apera Asset Management.

Les placements dans des fonds communs de placement peuvent tous être assortis de commissions, de frais de gestion et d'autres frais. Avant d'investir, les investisseurs doivent examiner avec soin les objectifs de placement, stratégies, risques, frais et charges du fonds commun de placement. Le prospectus simplifié et l'aperçu du fonds contiennent ces renseignements et des renseignements supplémentaires. Veuillez lire le prospectus simplifié et l'aperçu du fonds attentivement avant d'investir. Les commissions de courtage et les frais du fonds commun de placement réduisent le rendement. Les placements dans les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.

La présente annonce ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres, de produits, de services ou de fonds. La diversification n'est ni une garantie de profit ni une protection contre une perte sur le marché. Tous les placements comportent des risques, dont une perte possible de capital, et rien ne garantit que les objectifs de placement seront réalisés. Les rendements passés ne sont pas garants des résultats futurs.



Franklin Templeton Investments Corp. est le gestionnaire et le fiduciaire du Fonds de prêts Franklin BSP (« FBLUX ») et du Fonds de revenu immobilier Franklin Clarion (« CPREX »; ces deux fonds sont collectivement dénommés avec FBLUX, les « Fonds »). Les Fonds sont des fonds d'accès canadiens constitués en fiducies en vertu des lois de la province de l'Ontario.



L'objectif de placement du FBLUX consistera à investir la quasi-totalité de ses actifs investissables dans des parts du Fonds de prêts Franklin BSP (le « Fonds maître FBLUX »). Le fond maître FBLUX est une société de gestion non diversifiée à capital fixe, constituée sous la forme d'une fiducie statutaire du Delaware enregistrée en vertu de la loi américaine sur les sociétés de placement de 1940 (Investment Company Act of 1940), telle que modifiée, et fonctionnant comme un fonds à intervalles. L'objectif de placement du fonds maître FBLUX est de générer des rendements ajustés au risque (c'est-à-dire des rendements obtenus par rapport au niveau de risque pris) tout en assurant un revenu courant régulier. Le fond maître FBLUX cherche à atteindre son objectif de placement en tirant parti d'occasions de placement dans des titres de créance privés auprès d'entreprises du marché intermédiaire aux États-Unis, qu'il définit généralement comme des entreprises dont le BAIIA se situe entre 25 millions USD et 100 millions USD. Franklin Templeton Fund Advisor, LLC (« FTFA »), gestionnaire de placements du fonds maître FBLUX, est une société à responsabilité limitée du Delaware située au 1, avenue Madison, 10010 New York, New York. La FTFA fait partie du groupe de sociétés de Franklin Templeton.



L'objectif de placement de CPREX sera d'investir la quasi-totalité de ses actifs investissables dans des actions de Clarion Partners Real Estate Income Fund Inc. (le « Fonds maître CPREX »). Le Fonds maître CPREX est une société de placement à capital fixe non diversifiée, constituée sous la forme d'une société du Maryland enregistrée en vertu de la loi américaine sur les sociétés de placement de 1940 (Investment Company Act of 1940), telle que modifiée, et opérant sous la forme d'un fonds à intervalles. L'objectif de placement du Fonds CPREX est de générer un revenu courant et une plus-value à long terme. Le Fonds maître CPREX cherche à atteindre son objectif de placement en investissant, dans des conditions de marché normales, au moins 80 % de son actif net (majoré du montant des emprunts contractés à des fins de placement) dans un portefeuille composé de biens immobiliers commerciaux privés et de titres immobiliers cotés en bourse. FTFA est le gestionnaire de placements du fonds maître CPREX.



Les risques associés aux placements dans le crédit privé, l'immobilier privé et d'autres actifs privés comportent un degré élevé de risque, peuvent être considérés comme spéculatifs et ne conviennent qu'aux investisseurs qualifiés, en vertu des dispenses de prospectus en vigueur dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada, qui ont les moyens d'assumer la perte de la totalité ou de la quasi-totalité de ces placements. Il peut y avoir moins d'information disponible à l'égard du capital-investissement, et ce dernier offre une liquidité limitée. Des renseignements complets concernant FBLUX et CPREX, y compris l'objectif de placement, les stratégies, les restrictions, les risques, les frais, les limites de rachat, la liquidité, certains conflits d'intérêts importants et d'autres questions d'intérêt de chaque Fonds, figurent dans l'entente de souscription et le mémorandum d'offre privée confidentiel du Fonds concerné (collectivement, les « Documents d'offre »), ainsi que dans les documents constitutifs du Fonds concerné. Seuls les plus récents documents de placement doivent être utilisés pour obtenir des renseignements sur les Fonds. Comme les Fonds sont des fonds dispensés de prospectus, ils ne sont pas assujettis aux mêmes exigences réglementaires que les fonds de placement offerts par voie de prospectus au public.

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SOURCE Placements Franklin Templeton

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