TORONTO, le 15 mai 2025 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui des réductions de frais allant jusqu'à 70 points de base pour plusieurs séries de fonds communs de placement, ce qui témoigne de son engagement continu à offrir des frais concurrentiels et à améliorer la valeur pour les investisseurs.

À compter du 1er juin 2025, les frais de gestion ou les frais d'administration des séries de fonds décrits dans le tableau ci-dessous seront réduits, ce qui se traduira par des frais combinés moins élevés pour ces séries de fonds.





















NOUVEAUX FRAIS





Nom du fonds Série

Frais de gestion % Frais administratifs % Frais combinés %

Réduction des frais %

Fonds leader de petites sociétés mondiales Franklin Royce A

1,90 0,15 2,05

-0,10 F

0,90 0,15 1,05

-0,10 Fonds mondial d'obligations Templeton A/A

(couverte)

1,20 0,10 1,30

-0,17 F/F

(couverte)

0,70 0,10 0,80

-0,17 Fonds d'actions essentielles canadiennes Franklin O1,2,3

- - 0,35

-0,35 Fonds d'actions essentielles des marchés émergents Franklin O1,2,3

- - 0,45

-0,70 Fonds d'actions essentielles internationales Franklin O1,2,3

- - 0,35

-0,60 Fonds d'actions essentielles canadiennes durables Franklin O1,2,3

- - 0,35

-0,35 Fonds d'actions essentielles internationales durables Franklin O1,2,3

- - 0,35

-0,60 Fonds d'actions essentielles américaines durables Franklin O1,2,3

- - 0,35

-0,55 Fonds d'actions essentielles américaines Franklin O1,2,3

- - 0,35

-0,55

1. S'applique aux premiers 2,5 millions de dollars canadiens investis dans le fonds.

2. S'applique aux prochains 2,5 millions de dollars canadiens investis dans le fonds.

3. S'applique à tout montant supérieur à 5 millions de dollars canadiens investis dans le fonds.



À propos de Franklin Templeton

Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN) est une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 150 pays. Au Canada, sa filiale est la Société de Placements Franklin Templeton, qui exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Par l'intermédiaire de ses gestionnaires de placements spécialisés, la société offre une spécialisation à l'échelle mondiale grâce à des capacités étendues en matière de titres à revenu fixe, d'actions, de solutions alternatives et de solutions multiactifs. Avec plus de 1 500 professionnels en placement et des bureaux dans les principaux marchés financiers du monde entier, la société établie en Californie compte plus de 75 ans d'expérience en placement et son actif sous gestion se chiffrait à 1 540 milliards de dollars américains au 30 avril 2025. Pour en savoir plus, veuillez visiter le franklintempleton.ca et communiquer avec Franklin Templeton sur LinkedIn, X et Facebook.



Les placements dans des fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion, de frais de courtage et de dépenses. Avant d'investir, les investisseurs doivent examiner avec soin les objectifs de placement, stratégies, risques, frais et charges des fonds communs de placement. Le prospectus simplifié et l'aperçu du fonds contiennent ces renseignements et d'autres; veuillez donc lire ces documents attentivement avant d'investir. Ces placements ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas garant de leur rendement futur.



La présente annonce ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres. La diversification n'est ni une garantie de profit ni une protection contre une perte sur le marché. Tous les placements comportent des risques, dont une perte possible de capital, et rien ne garantit que les objectifs de placement seront réalisés. Les rendements passés ne sont pas garants des résultats futurs.

