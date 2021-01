MONTRÉAL, le 11 janv. 2021 /CNW Telbec/ - LOGISTEC Arrimage inc. (« LOGISTEC ») a annoncé aujourd'hui que Frank Vannelli, vice-président principal, développement commercial et d'affaires, prendra sa retraite le 19 février 2021.

M. Vannelli s'est joint à LOGISTEC en 2007, apportant avec lui plus de 25 années d'expérience dans les secteurs maritime et de commerce mondial. Il a piloté tous les efforts de vente et marketing de LOGISTEC en Amérique du Nord et a joué un rôle déterminant dans la recherche de plusieurs nouvelles occasions de croissance pour la société.

« En tant que membre clé de notre équipe de gestion, Frank a toujours été reconnu pour son professionnalisme et sa capacité à bâtir des relations solides avec nos clients », a dit Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de LOGISTEC Corporation. « Son dévouement pour assurer le succès de nos clients dans leurs marchés et pour élever la marque de LOGISTEC dans l'industrie a eu de grands impacts positifs sur notre compagnie. Je lui suis profondément reconnaissante pour son importante contribution ».

Avant de se joindre à LOGISTEC, M. Vannelli a débuté sa carrière chez Cast Containers à Montréal, et à l'Administration portuaire de Montréal, pour ensuite occuper plusieurs vice-présidences à Montréal, New York et Philadelphie chez Hamburg-Süd North America.

« La contribution de Frank a été importante et significative pour LOGISTEC. Frank s'est démarqué en tant que leader solidaire, reconnu pour ses valeurs authentiques, et il laisse dernière lui une équipe solide et bien positionnée pour rencontrer les besoins de nos clients. En s'appuyant sur son héritage, l'agilité et la résilience seront au premier plan de la stratégie de LOGISTEC pour soutenir nos clients lors de la prochaine reprise économique», a indiqué Rodney Corrigan, président de LOGISTEC.

À PROPOS DE LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés dans les secteurs maritime et environnemental. Les services maritimes sont offerts dans le domaine de la manutention de vrac, de marchandises générales et de conteneurs dans 38 installations portuaires et 64 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime, principalement pour les communautés arctiques, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien. Les services environnementaux sont offerts par l'entremise de ses filiales SANEXEN services environnementaux inc. et FER-PAL Construction Ltd.

