Françoise Sullivan signe le Livre d'or du Sud-Ouest

MONTRÉAL, le 13 oct. 2023 /CNW/ - Lors de la séance ordinaire du conseil qui a eu lieu le 10 octobre, l'artiste Françoise Sullivan a été honorée pour sa carrière exceptionnelle et sa grande contribution à la culture québécoise à titre de peintre, de sculptrice, de chorégraphe, de danseuse et de performeuse.

« Cette année marque le 100e anniversaire de cette femme qui compte parmi les artistes les plus polyvalentes et les plus constantes de sa génération. Mme Sullivan a possédé un atelier pendant 35 ans dans Pointe-Saint-Charles. C'est dans cet atelier qu'elle a créé des tableaux de grande taille comme le fameux Hommage à Patterson (2003), en honneur de son mari et père de ses quatre garçons. Elle y a aussi donné de nombreuses répétitions de danse avec ses collaborateurs et collaboratrices, danseuses et danseurs. La cosignataire du manifeste publié en 1948, Refus global, a également exposé 12 de ses œuvres à la maison de la culture en Marie-Uguay en 2008. »

Benoit Dorais, maire de l'Arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« C'est un privilège de recevoir Mme Sullivan afin de pouvoir souligner une carrière aussi prolifique, jalonnée de distinctions et d'hommages. J'ai eu le privilège de côtoyer cette grande artiste à différentes occasions et également de la croiser dans le Sud-Ouest à l'époque où elle avait son atelier dans Pointe-Saint-Charles. Artiste multidisciplinaire accomplie, généreuse envers la relève artistique, j'ai saisi toutes les occasions pour assister aux expositions et autres évènements liés à son œuvre multidisciplinaire et intemporelle. J'invite la population à découvrir ou à redécouvrir ses réalisations et son parcours exceptionnel. »

Anne-Marie Sigouin, conseillère d'arrondissement du district Saint-Paul-Émard-Saint-Henri-Ouest

Mme Sullivan a étudié à l'École des beaux-arts de Montréal de 1941 à 1945;

a étudié à l'École des beaux-arts de Montréal de 1941 à 1945; au cours des années 50 et 60, la sculptrice est reconnue à travers le Canada et ses œuvres sont exposées à Montréal, Toronto , Ottawa , Paris , Milan , et en Belgique;

et ses œuvres sont exposées à Montréal, , , , , et en Belgique; de 1977 à 2010, elle enseigne la danse, la sculpture et la peinture au département des arts de l'Université Concordia;

récipiendaire de nombreux prix et distinctions au cours de sa carrière de plus de 70 ans, elle a reçu le prix Paul-Émile Borduas en 1987, et l'Université du Québec à Montréal et celle de York à Toronto lui ont décerné des doctorats honori­fiques. Elle a obtenu un des prix du Gouverneur général pour les arts visuels et médiatiques en 2005;

à lui ont décerné des doctorats honori­fiques. Elle a obtenu un des prix du Gouverneur général pour les arts visuels et médiatiques en 2005; en 2023, elle est honorée en recevant deux doctorats honorifiques décernés par l'Université de Montréal et par l'Université McGill;

en octobre, l'organisme MU a conçu une murale en son honneur sur l'un des murs de la Place Dupuis. Elle s'inspire de plusieurs de ses œuvres issues de la série Les Damiers;

du 1er novembre au 18 février 2024, le Musée des beaux-art de Montréal (MBAM) présentera l'exposition intitulée Françoise Sullivan : Je laissais les rythmes affluer. Les œuvres exposées exploreront les thèmes immémoriaux du mouvement et de la lumière.

