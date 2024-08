TORONTO, le 8 août 2024 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui que François Poirier se joindra à son conseil d'administration à compter du 1er septembre 2024.

M. Poirier est président et chef de la direction de Corporation TC Énergie, l'une des principales entreprises d'infrastructure énergétique en Amérique du Nord, et possède une vaste expérience dans le secteur de l'énergie, notamment dans la production d'électricité, la durabilité, la gestion des risques et le développement d'entreprise. M. Poirier a occupé divers postes de haute direction à Corporation TC Énergie, notamment ceux de chef de l'exploitation et de président des services de l'énergie et du stockage. Il a également occupé le poste de vice-président directeur de la stratégie et du développement de l'entreprise.

De plus, M. Poirier compte 25 ans d'expérience dans les services bancaires d'investissement et les marchés financiers. Avant de se joindre à Corporation TC Énergie, il a occupé le poste de président et chef des services bancaires d'investissement et des marchés financiers pour Wells Fargo Securities Canada, Ltd.

« François apporte une expertise stratégique approfondie dans des secteurs clés de l'économie nord-américaine et complète les compétences et l'expérience au sein de notre conseil d'administration, a déclaré Kate Stevenson, présidente du conseil d'administration de la Banque CIBC. Son point de vue en tant que dirigeant d'entreprise de premier plan de l'Ouest canadien nous permettra de poursuivre nos efforts pour superviser l'exécution continue de la stratégie de croissance axée sur le client de la Banque CIBC. »

M. Poirier est titulaire d'un baccalauréat en recherche opérationnelle de l'Université d'Ottawa avec mention Magna Cum Laude et d'une maîtrise en administration des affaires de la Schulich School of Business de l'Université York.

