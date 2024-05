François-Étienne Paré remporte la coupe Antidote une troisième fois

MONTRÉAL, le 14 mai 2024 /CNW/ - À l'occasion de la finale de la Saison de la Coupe Charade, tenue le 6 mai au Club Soda, François-Étienne Paré a reçu la coupe Antidote pour ses performances de la saison 2024. Cette distinction parrainée par Druide informatique souligne l'usage méritoire du français dans le cadre des matchs enlevants qu'organise le Théâtre de la Ligue Nationale d'Improvisation (LNI).

François-Étienne Paré (photo par Najim Chaoui - Arach’Pictures © Théâtre de la LNI) (Groupe CNW/Druide Informatique Inc.)

La coupe Antidote a été instaurée en hommage à Yvon Leduc, cofondateur de la LNI et ardent défenseur de la langue française qui a inspiré des générations d'improvisateurs aux quatre coins de la francophonie. À la fin de chaque match, le joueur ayant fait le meilleur usage du français mérite une étoile Antidote; le joueur en ayant récolté le plus au terme de la saison remporte la coupe. En 2024, François-Étienne Paré a été nommé l'étoile Antidote du match lors de trois des six rencontres auxquelles il a participé en saison.

Cette troisième coupe Antidote s'ajoute au palmarès de François-Étienne Paré, qui l'avait déjà remportée en 2017 et en 2013. Trois fois champion du monde et six fois champion national d'improvisation, il assure la direction artistique du Théâtre de la LNI depuis 2008. Interprète au théâtre, au cinéma et à la télé, François-Étienne Paré est de la distribution de Maria, premier film dont l'humoriste Mariana Mazza signe le scénario, et de la série L'effet secondaire. Aussi animateur, il a reçu, en 2001, un prix Gémeaux pour son travail à RDI Junior et est à la barre de la série documentaire Facteurs de risque.

Le Théâtre de la LNI, qui est à la fois un laboratoire et une compagnie phare du théâtre québécois, se consacre à la recherche, à la création et à la transmission en improvisation théâtrale. En plus de ses matchs de la Saison de la Coupe Charade, ses tournées et autres productions, la LNI offre, aux écoles comme aux entreprises, des ateliers, des formations et des spectacles. Ses activités touchent près de 50 000 personnes annuellement.

L'évènement-bénéfice du Théâtre de la LNI aura lieu le 22 mai prochain, avec le troisième épisode de la Soirée VIP LNI - Le Choc des Titans. Lors de ce match, des légendes de l'improvisation s'affronteront pour le plus grand plaisir du public. On peut encore se procurer des billets sur lni.ca/titans.

Druide informatique est une société spécialisée en intelligence artificielle linguistique depuis 1993. Elle produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence

SOURCE Druide Informatique Inc.

Renseignements: Jacynthe Bruneau, [email protected], 514-484-4998, poste 896