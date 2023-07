Francis Rodrigue, finaliste dans la région de Chaudière-Appalaches au concours 2023 Tournez-vous vers l'excellence!

SAINTE-MARIE, QC, le 19 juill. 2023 /CNW/ - La Financière agricole du Québec est heureuse d'annoncer que M. Francis Rodrigue, de l'entreprise Les Fermes Rodrigue, à Sainte-Marie, est finaliste du concours 2023 Tournez-vous vers l'excellence! Il a été sélectionné parmi tous les candidats en raison de la haute qualité de son profil d'entrepreneur, de ses réalisations et de ses qualités de gestionnaire.

« Nous sommes fiers de participer au rayonnement de gens créatifs, dynamiques et talentueux. Chapeau à Francis Rodrigue! Cet entrepreneur d'excellence de notre région s'est démarqué pour son parcours impressionnant et inspirant. C'est avec une seule vache qu'il a démarré son entreprise et c'est grâce à ses compétences comme gestionnaire et entrepreneur agricole qu'il peut aujourd'hui être fier d'avoir surmonté plusieurs défis pour atteindre de belles réussites. Je te félicite chaleureusement, Francis ! »

M. Denis Bérubé, directeur régional à La Financière agricole du Québec

À propos de Francis Rodrigue

Les Fermes Rodrigue, Beauceville

« De plus en plus, les clients veulent savoir ce qu'ils mettent dans leurs assiettes. Il est important pour nous de produire une viande la plus naturelle possible. »

C'est avec une seule vache que Francis Rodrigue a démarré son entreprise. Ses responsabilités vont de la gestion du troupeau à la mise en marché, en passant par la gestion des fourrages et des semences. Dès le départ, d'importants investissements ont été faits afin d'optimiser la sécurité et la manutention des animaux. Divers équipements et bâtiments ont été mis en place, dont une étable froide pour le bien-être animal, qui est au cœur des valeurs de l'entreprise. Pendant ce temps, Francis a terminé un cours en gestion d'entreprise agricole afin d'acquérir des connaissances et de bonifier ses pratiques. Que ce soit pour la saison des récoltes ou quand un bris mécanique vient perturber son travail, sa famille est omniprésente pour l'épauler. Conscient de la volonté des gens à savoir ce qui se trouve dans leur assiette, il leur offre une viande naturelle et de qualité grâce à sa stratégie génétique.

Faits saillants

Le dévoilement des gagnants aura lieu le 22 novembre prochain lors du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

13 000 $ seront remis :

Le grand gagnant recevra une bourse de 5 000 $ et deux lauréats obtiendront chacun 2 500 $.

Un candidat recevra une bourse de 1 500 $ pour ses actions en matière de développement durable.



Le Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA) décernera une bourse de 1 500 $ à l'un des candidats qui se sera illustré notamment par l'importance de son encadrement ou de son mentorat.

Comme pour l'ensemble des participants, chaque finaliste recevra un chèque cadeau d'une valeur de 150 $ à utiliser pour les produits ou les formations du CRAAQ.

En 18 ans, ce concours a permis à près de 450 jeunes entrepreneurs agricoles d'améliorer leur plan d'affaires et de faire connaître davantage leur entreprise.

Le concours a aussi permis de soutenir financièrement la relève agricole par des bourses totalisant près de 200 000 $ jusqu'à ce jour.

Information :

Denis Bérubé

Directeur régional

Centre de services de Sainte-Marie

(418) 386-8084, poste 3901

