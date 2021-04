MONTRÉAL, le 14 avril 2021 /CNW Telbec/ - La présidente du conseil d'administration de Groupe TVA, Sylvie Lalande, annonce que la présidente et chef de la direction de l'entreprise et chef du contenu de Québecor Contenu, France Lauzière, prend une pause professionnelle d'une durée pouvant aller jusqu'à six mois pour des raisons familiales, et ce à compter d'aujourd'hui.

Pendant son absence, le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, assumera sur une base intérimaire les responsabilités de la présidence de Groupe TVA et de Québecor Contenu. M. Péladeau s'appuiera sur la solidité et l'expertise des équipes en place pour assurer la continuité des activités.

L'entreprise est solidaire de la décision de Mme Lauzière et lui offre son appui entier dans les circonstances.

À propos de Groupe TVA

Groupe TVA inc., filiale de Québecor Média inc., est une entreprise de communication active dans l'industrie de la télédiffusion, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la production et distribution internationale de contenu télévisuel ainsi que des magazines. Groupe TVA inc. est la plus importante entreprise de diffusion d'émissions de divertissement, d'information et d'affaires publiques de langue française en Amérique du Nord et une des plus grandes entreprises privées de production. L'entreprise est aussi la plus importante dans le secteur de l'édition de magazines francophones et publie plusieurs titres anglophones parmi les plus populaires au Canada. Ses actions classe B sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TVA.B.

SOURCE Groupe TVA

Renseignements: Véronique Mercier, Vice-présidente, Communications, Groupe TVA, [email protected]

Liens connexes

https://www.groupetva.ca/