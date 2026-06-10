FPI BTB publie son troisième rapport annuel ESG

MONTRÉAL, le 10 juin 2026 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX: BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») est fier d'annoncer la publication de son troisième rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG), présentant les initiatives déployées ainsi que les progrès réalisés au cours de l'année 2025.

Rapport ESG 2025

« Notre plus récent rapport ESG reflète l'engagement continu de BTB à intégrer la durabilité, la responsabilité et la création de valeur à long terme au cœur de nos activités. En 2025, nous avons poursuivi l'optimisation de la collecte et de l'analyse de nos données environnementales, obtenu de nouvelles certifications durables pour notre portefeuille immobilier et continué de favoriser un milieu de travail mobilisateur et inclusif pour nos employés et les communautés où nous œuvrons. Ces réalisations témoignent de notre volonté de bâtir des environnements performants et résilients, tout en faisant progresser nos priorités ESG au bénéfice de l'ensemble de nos parties prenantes. » souligne Michel Léonard, Président et Chef de la direction de BTB.

FAITS SAILLANTS DU RAPPORT ESG 2025

13 propriétés additionnelles ont obtenu une certification BOMA Best.

80 % du portefeuille immobilier est suivi dans la plateforme ENERGY STAR® Portfolio Manager pour la consommation d'énergie.

pour la consommation d'énergie. 46 audits de performance portant sur la qualité de l'air, la consommation d'eau, la gestion des matières résiduelles et la performance énergétique ont été réalisés à travers le portefeuille.

BTB a enregistré une hausse de 75 % de son score GRESB pour la composante « Gestion ».

La publication de ce rapport marque une nouvelle étape dans le parcours ESG de BTB, alors que le Fonds continue de faire progresser ses pratiques ESG grâce à une approche disciplinée et pragmatique, alignée sur ses objectifs d'affaires.

Le rapport complet est disponible sur notre site web au www.btbreit.com/impact.

À propos de BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier cotée à la Bourse de Toronto. BTB investit dans des propriétés industrielles, des bureaux de banlieue et des propriétés commerciales de première nécessité partout au Canada au profit de ses investisseurs. À ce jour, BTB possède et gère 74 propriétés, représentant une superficie locative totale d'environ 6,0 millions de pieds carrés.

Les personnes et leurs histoires sont au cœur de notre succès.

Pour de plus amples informations, visitez le site web du Fonds au www.btbreit.com.

SOURCE Fonds de placement immobilier BTB

Pour de plus amples informations contactez: Kassandra Antunes, Directrice de marketing et communications, (T) 514 286-0188, poste 236, (C) [email protected]