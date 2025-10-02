MONTRÉAL, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX: BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») prend acte de l'offre modifiée d'Ewing Morris Fleetwood LP (l'« offrant ») visant à acquérir jusqu'à 8 000 000 de parts de BTB (« parts »), afin d'augmenter le prix offert de 3,80 $ par part à 4,10 $ par part (le « prixd'achat ») en espèces et de prolonger la date d'expiration indiquée dans l'offre initiale jusqu'à 17h (heure normale de l'Est) le 15 octobre 2025 (l'« offremodifiée »).

Le conseil des fiduciaires de BTB (le « conseil »), après consultation auprès de ses conseillers juridiques et financiers, a décidé à l'unanimité de ne formuler AUCUNE RECOMMANDATION quant à l'acceptation ou au refus de l'offre modifiée.

Le conseil encourage les porteurs de parts à prendre leur propre décision quant à l'acceptation ou non de l'offre modifiée, et à consulter leurs conseillers financiers et fiscaux avant de prendre une décision.

Aucun porteur de parts n'est tenu d'accepter ou de déposer ses parts dans le cadre de l'offre modifiée. Un porteur de parts a le droit de ne rien faire et de ne pas accepter l'offre modifiée.

BTB ne soutient pas l'offre modifiée, n'est pas associé à l'offrant et ne formule aucune recommandation quant au dépôt des parts des porteurs en réponse à l'offre modifiée.

