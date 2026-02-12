MONTRÉAL, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX : BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») annonce aujourd'hui que la distribution mensuelle en espèces pour le mois de février 2026 a été fixée à 0,025 $ par part, soit 0,30 $ par part sur une base annuelle. La distribution en espèces sera versée le 16 mars 2026 aux porteurs de parts inscrits le 27 février 2026.

À propos de BTB

Distribution_02-2026 (Groupe CNW/Fonds de placement immobilier BTB)

BTB est une fiducie de placement immobilier cotée à la Bourse de Toronto. BTB investit dans des propriétés industrielles, des bureaux de banlieue et des propriétés commerciales de première nécessité partout au Canada au profit de ses investisseurs. À ce jour, BTB possède et gère 72 propriétés, représentant une superficie locative totale d'environ 6,0 millions de pieds carrés.

Les personnes et leurs histoires sont au cœur de notre succès.

SOURCE Fonds de placement immobilier BTB

Pour de plus amples informations, visitez le site web du Fonds au www.btbreit.com ou contactez : Kassandra Antunes, Directrice de marketing et communications, (T) 514 286-0188, poste 236, (C) [email protected]