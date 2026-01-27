MONTRÉAL, le 27 janv. 2026 /CNW/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX : BTB.UN) (« BTB » ou le « Fonds ») annonce aujourd'hui qu'il publiera les résultats de ses opérations pour la période de trois mois terminée le 31 décembre 2025, après la fermeture du marché boursier de Toronto, le mardi 24 février 2026.

La direction tiendra une conférence téléphonique le mercredi 25 février 2026 à 9 heures (HE) afin de présenter les résultats financiers et la performance du Fonds pour le T4 2025 :

DATE : Mercredi 25 février 2026 HEURE : 9 h 00, heure de l'Est *ENTRÉE URL : https://emportal.ink/4aRr7IK APPEL CONFÉRENCE : Toronto: (+1) 289 819-1299 Montréal: (+1) 514 400-3794 Amérique du Nord: 1-800-990-4777 (sans frais) LIEN WEB : https://app.webinar.net/mD6q0AGXEQB PRÉSENTATION : Une présentation sera disponible sur le site web de BTB avant l'appel. https://www.btbreit.com/investors/presentations#quarterly-meeting-presentation

* Ce lien URL permet à tout participant d'accéder à la conférence téléphonique en cliquant sur le lien puis en indiquant son nom et son numéro de téléphone. Le système appellera alors le participant et le placera instantanément dans la conférence, entièrement enregistré.

Les personnes intéressées sont invitées à se joindre à l'appel au moins 5 minutes avant l'heure prévue. Veuillez noter que l'appel sera en mode écoute seulement.

Les opérateurs de la conférence téléphonique coordonneront la période de questions et réponses (pour les analystes seulement) et vous guideront dans les procédures relatives à celles-ci.

L'extrait audio de la conférence sera disponible en rediffusion jusqu'au 4 mars 2026, en composant le (+1) 289 819-1450 (local) ou le 1-888-660-6345 (sans frais) et en utilisant le code d'accès suivant : 22209 #.

À propos de BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier cotée à la Bourse de Toronto. BTB investit dans des propriétés industrielles, des bureaux de banlieue et des propriétés commerciales de première nécessité partout au Canada au profit de ses investisseurs. À ce jour, BTB possède et gère 72 propriétés, représentant une superficie locative totale d'environ 6,0 millions de pieds carrés.

Les personnes et leurs histoires sont au cœur de notre succès.

Pour de plus amples informations, visitez le site web du Fonds au www.btbreit.com ou contactez: Kassandra Antunes, Directrice de marketing et communications, (T) 514-286-0188 x236, (C) [email protected]