MONTRÉAL, le 8 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX: BTB.UN) ("BTB" ou le "Fonds") annonce la vente d'une propriété de bureaux située au 81-83, rue Turgeon, à Sainte-Thérèse (Québec).

81-83, Turgeon Street, Ste-Thérèse QC (Groupe CNW/Fonds de placement immobilier BTB)

Cet immeuble d'une superficie locative de 24 925 pieds carrés avait été acquis en novembre 2007 et rénové en 2017. Lors du repositionnement stratégique du portefeuille de BTB, cette propriété avait été identifiée comme une disposition potentielle, car celle-ci ne rencontrait plus les critères d'investissement du Fonds. BTB a disposé cet immeuble pour un prix de vente de 4,58 millions $, excluant les frais de transaction. Le produit net de disposition sera réinvesti dans des acquisitions d'immeubles industriels.

À propos de BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier cotée à la Bourse de Toronto. BTB investit dans des propriétés industrielles, des bureaux situés en périphérie des centres urbains et des propriétés commerciales de première nécessité partout au Canada au profit de ses investisseurs. À ce jour, BTB possède et gère 74 propriétés, représentant une superficie locative totale d'environ 5,88 millions de pieds carrés et une valeur totale des actifs qui dépasse 1,12 milliard de dollars.

Les personnes et leurs histoires sont au cœur de notre succès.

Pour en savoir plus, visitez le site Web de BTB à l'adresse www.btbreit.com.

