AUSTIN, Texas, le 1er oct. 2025 /CNW/ --Fourier Cooling Solutions ("Fourier"), une société de prochaine génération dédiée aux infrastructures pour les centres de données destinés à l'IA et au calcul haute performance, a annoncé aujourd'hui son lancement officiel. Fourier présente un portefeuille de solutions pour centres de données préfabriqués et conteneurisés visant à évoluer en parallèle avec le développement rapide des GPU, des CPU et des serveurs à haute capacité de calcul, répondant ainsi aux exigences croissantes de l'intelligence artificielle (IA) et du calcul haute performance (HPC).

Avec l'augmentation rapide de la densité de puissance des GPU et des serveurs à haute capacité de calcul, le refroidissement par liquide est devenu la solution idéale pour surmonter la barrière thermique là où l'infrastructure traditionnelle des centres de données peine à suivre le rythme. Créée pour combler cette lacune, la société Fourier fournit des architectures de refroidissement qui évoluent au rythme de l'innovation dans les semi-conducteurs.

Une préfabrication évolutive conforme aux normes de niveau III+

Les solutions pour centres de données préfabriqués de Fourier sont conçues pour répondre aux normes de fiabilité de niveau III+, combinant extensibilité modulaire et résilience de qualité professionnelle. Chaque module conteneurisé est conçu avec des chemins d'alimentation et de refroidissement redondants, assurant ainsi la disponibilité pendant la maintenance et offrant des niveaux de disponibilité proches des installations de niveau IV.

Déploiement rapide -- Les conteneurs préfabriqués réduisent les cycles de construction de plusieurs années à quelques mois.

-- Les conteneurs préfabriqués réduisent les cycles de construction de plusieurs années à quelques mois. Conception innovante -- La capacité de refroidissement par rack s'adapte parfaitement aux dernières générations de GPU, de 40 kW à plus de 200 kW.

-- La capacité de refroidissement par rack s'adapte parfaitement aux dernières générations de GPU, de 40 kW à plus de 200 kW. Normalisation mondiale -- Des grappes modulaires et évolutives assurent un rendement uniforme dans l'ensemble des marchés à l'échelle mondiale.

-- Des grappes modulaires et évolutives assurent un rendement uniforme dans l'ensemble des marchés à l'échelle mondiale. Infrastructure écoénergétique -- Compatible avec les modules de refroidissement sans refroidisseur sec et de récupération de chaleur, permettant un PUE < 1,25 à grande échelle.

Technologie éprouvée, vision globale

Fourier tire parti d'une expérience éprouvée en matière de refroidissement par immersion et par circulation d'eau, avec des déploiements dans des grappes informatiques de plusieurs mégawatts dans le monde entier. En adaptant ces méthodes de refroidissement éprouvées aux environnements IA et HPC, Fourier garantit aux opérateurs de pouvoir maintenir une infrastructure alignée sur les gains de performance de chaque nouvelle génération de puces.

Grâce à la plus grande usine de fabrication d'équipements de refroidissement par liquide au monde et à un réseau de distribution mondial en pleine expansion en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Europe, Fourier est en mesure de devenir un partenaire de confiance pour la prochaine génération d'infrastructures de centres de données.

À propos de Fourier Cooling

Fourier Data Center Solution est une entreprise mondiale et un fournisseur d'infrastructures pour les centres de données préfabriqués destinés à l'IA et au calcul haute performance. Grâce à l'intégration de technologies de refroidissement par immersion, par contact direct avec la puce et par paroi ventilée et à une expérience éprouvée dans les centres de données, Fourier met en œuvre des stratégies de conception intelligentes, efficaces et durables pour les projets de centres de données. Sa mission est de permettre aux infrastructures pour centres de données destinés à l'IA et au calcul haute performance de s'adapter à la vitesse de l'innovation, de façon durable, efficace et globale.

SOURCE Fourier Cooling

CONTACT : Chloe Xing, [email protected]