AUSTIN, Texas, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Fourier, une entreprise de solutions pour centres de données de prochaine génération, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa solution de conteneur à plaques froides, un système préfabriqué conteneurisé directement sur la puce avec une unité de refroidissement intégrée à l'intérieur du module. Fournit 0,5 MW par conteneur avec un refroidissement intégré direct sur puce sans eau, une densité de référence avec des déploiements simplifiés et des coûts d'exploitation réduits. Cette percée marque un nouveau jalon en matière d'infrastructure évolutive d'IA et de calcul haute performance (HPC).

Intégration

Contrairement aux déploiements conventionnels de plaques froides qui reposent sur des unités d'eau réfrigérée externes ou des boucles CDU, le conteneur à plaques froides Fourier est doté d'un système de refroidissement entièrement intégré. Les serveurs peuvent être montés en rack et démarrés immédiatement, sans infrastructure sur site supplémentaire, ce qui permet un véritable déploiement prêt à l'emploi pour les grappes d'entraînement de l'IA et les charges de travail HPC.

Durabilité

Fonctionnant avec un circuit de refroidissement fermé qui ne consomme pratiquement pas d'eau, le système élimine la dépendance à l'approvisionnement municipal et au traitement chimique. Cela permet un fonctionnement fiable dans les régions où l'eau est rare ou où la température est élevée tout en réduisant la maintenance à un simple entretien préventif périodique. La conception optimisée du refroidissement garantit en outre un indicateur d'efficacité énergétique réduit et un coût total de possession minimal.

Fiabilité

Chaque module prend en charge une charge informatique pouvant atteindre 0,5 MW, des serveurs d'entraînement 8×4090 aux déploiements H100 uniques, et s'adapte de façon linéaire aux campus de plusieurs mégawatts. Construit avec la redondance N+1 pour toutes les pompes et tous les ventilateurs, le système est conçu pour répondre aux normes de niveau III avec une résilience approchant du niveau IV, assurant une disponibilité stratégique et un fonctionnement continu toute l'année.

Le conteneur à plaques froides Fourier représente une nouvelle ère d'infrastructure préfabriquée pour centres de données combinant densité, efficacité et durabilité dans une solution unique qui redéfinit la façon dont les grappes d'IA et de HPC sont déployées à l'échelle mondiale.

À propos de Fourier Cooling

Fourier Data Center Solution est un fournisseur mondial d'infrastructures préfabriquées de centres de données pour l'IA et le HPC. Grâce à l'intégration de technologies de refroidissement par immersion, directement sur la puce et à paroi de ventilateurs et avec une expérience éprouvée dans les centres de données, Fourier met en œuvre des stratégies de conception intelligentes, efficaces et durables pour les projets de centres de données. Sa mission est de permettre aux infrastructures de centres de données pour l'IA et le HPC de s'adapter à la vitesse de l'innovation, de façon durable, efficace et globale.

