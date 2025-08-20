RICHARDSON, Texas, 20 août 2025 /CNW/ - Nick Jonas, grande vedette mondiale, acteur et philanthrope, s'est associé à la marque de montres et d'accessoires de premier plan FOSSIL pour créer une nouvelle collection audacieuse et nostalgique, qui sera lancée le 20 août 2025. Chaque montre en édition limitée allie la passion de Jonas pour la collection de montres, son style personnel distinctif et l'héritage de Fossil de plusieurs décennies en matière de conception pour offrir des modèles à la fois intemporels et résolument modernes, tout en ravivant l'amour et le lien personnel de nos clients avec la marque.

« C'est l'utilisation de matériaux qui confère à cette collection une personnalité distincte. Ce sont des pièces exceptionnellement personnelles qui rehaussent n'importe quelle apparence », a déclaré Nick Jonas. « Je suis ravi de partager mon amour pour les montres et cette collection avec le monde entier. »

Passionné de montres depuis toujours dont la première montre était une FOSSIL, Jonas s'est associé à la marque pour célébrer le bouclage de la boucle avec une campagne mondiale, tournée dans son New Jersey natal. Réalisée par le célèbre directeur de la création et photographe Anthony Mandler, et stylisée par la célèbre créatrice d'images Sydney Lopez, la campagne montre Jonas vêtu dans un style emblématique, participant à des activités qui ont marqué son enfance, comme visiter des restaurants locaux et se rendre dans la salle de bowling. Ce clin d'œil à l'enfance de Jonas ravivera les mêmes souvenirs nostalgiques chez les clients et les amateurs de la marque, leur rappelant les petits moments comme les grands moments de leur vie.

« Collaborer avec l'équipe de conception FOSSIL est un rêve devenu réalité. « Ils ont été réceptifs et ouverts à mes idées tout au long du processus, a déclaré Nick Jonas. « Je me souviens encore de l'enthousiasme et de la joie pure que j'ai ressentis lorsque j'ai acheté ma première montre FOSSIL peu après l'un de mes premiers concerts. « Je voulais retranscrire ce sentiment aux clients d'aujourd'hui et leur proposer des modèles raffinés et luxueux, mais qui incarnent toujours la nostalgie synonyme de FOSSIL. »

La collection « Machine Luxe » est une version réinventée de Machine, notre plateforme audacieuse et à succès, composée de sept nouvelles montres et de deux nouveaux anneaux de montre. Chaque modèle se caractérise par un boîtier de forme originale et un moletage signature, caractéristiques de la série Machine dans son ensemble.

Les montres Machine Luxe Sunray Dial sont disponibles en bleu vignette et doré, avec des lignes finement gravées qui s'étendent depuis le centre du cadran pour créer une texture solaire rayonnante. Le modèle bleu vignette associé à un bracelet en cuir marron gaufré croco était une demande personnelle de Jonas, en écho à une pièce précieuse de sa propre collection.

Les modèles Machine Luxe Automatic rehaussent l'offre avec un cadran squeletté qui révèle un mouvement automatique japonais haut de gamme et des pièces assemblées à la main. Disponibles en Gunmetal et Gold-Toned.

Mettant en valeur des matériaux naturels riches, les montres Machine Luxe Stone Dial sont disponibles en malachite, aventurine et marbre véritables. Le moletage caractéristique se prolonge sur le bracelet, ajoutant une touche audacieuse à la silhouette classique de la montre habillée.

La collection est complétée par les bagues Machine Luxe Watch Rings en bronze et vert vignette. Les anneaux reflètent l'esthétique des montres, intégrant les détails caractéristiques de la conception FOSSIL dans l'anneau de montre distinctif et le plus vendu de la marque.

« Nick Jonas adore les montres et entretient un lien authentique avec la marque FOSSIL, car c'est la première marque de montres qu'il a portée », a déclaré Melissa Lowenkron, chef de la marque chez Fossil. « Il apporte au design une touche de nostalgie et un style personnel, ancrés dans son propre parcours, qui, nous en sommes convaincus, trouveront un écho auprès des amateurs et des collectionneurs. »

La collection Nick Jonas x FOSSIL sera disponible sur FOSSIL.com , dans tous les magasins FOSSIL à compter du 20 août 2025 et chez les détaillants haut de gamme du monde entier à compter de septembre 2025.

FOSSIL

Depuis 1984, Fossil s'est imposée comme une marque de montres au design audacieux et à la fabrication de qualité. Au cours des 40 dernières années, la marque s'est développée pour devenir une marque lifestyle multi-catégories proposant des articles en cuir et des bijoux qui allient inspiration classique et innovation moderne, créant ainsi des pièces qui suscitent la curiosité, créent des liens et laissent des souvenirs inoubliables. Fossil crée des souvenirs qui honorent le passé, célèbrent le présent et se tournent vers l'avenir.

NICK JONAS

Après avoir électrisé la scène musicale sous plusieurs angles, joué dans des films à succès et lancé des entreprises commerciales prospères, Nick Jonas continue de se lancer des défis et de bousculer la culture populaire. Bien sûr, son histoire en tant que membre des Jonas Brothers reste bien documentée, notamment grâce au retour en force du groupe en 2019, avec Happiness Begins, qui a dominé les charts, à ses tournées à guichets fermés et à sa nomination aux GRAMMY®Awards. En même temps, il s'est imposé comme un artiste solo dynamique, qui a tendance à repousser ses limites. Son album éponyme Nick Jonas, sorti en 2014, a donné naissance aux titres « Jealous » (triple disque de platine), « Chains » (double disque de platine) et « Levels » (disque d'or). Son album suivant sorti en 2016, Last Year Was Complicated, a donné naissance à l'hymne « Close » [feat. Tove Lo] et lui a permis d'atteindre des milliards de flux. En 2017, il a contribué à la bande originale de Ferdinand avec le titre « Home », nominé aux Golden Globe® Awards. Parallèlement, ses talents de compositeur ont été récompensés par le prestigieux Hal David Starlight Award décerné par le Songwriters Hall of Fame en 2016. En 2021, il a sorti son album studio solo Spaceman chez Island Records. Au fil du temps, il a également captivé le public en tant que juge récurrent dans l'émission « The Voice » de NBC et dans des films à succès tels que Jumanji : Bienvenue dans la jungle, Ugly Dolls, Midway, Jumanji: The Next Level, Chaos Walking et plus encore. En 2023, il a joué dans The Good Half de Robert Schwartzman et s'apprête à faire son retour au cinéma aux côtés de Paul Rudd dans la comédie musicale Power Ballad. En 2023, Nick et les Jonas Brothers ont une fois de plus prouvé qu'ils étaient une force constante, entamant une nouvelle ère avec la sortie de The Album, chez Republic Records. The Album, produit par Jon Bellion, comprend les singles à succès « Waffle House » et « Wings ». Pour promouvoir leur nouvel album et cette nouvelle ère pour les Jonas Brothers, ils ont lancé « The Tour » avec deux spectacles à guichets fermés au Yankee Stadium, l'emblématique stade de New York. « The Tour » prévoyait des dates dans des stades et des arènes à travers le monde jusqu'en 2024, ce qui en a fait la tournée la plus importante et la plus longue du groupe à ce jour. L'année 2025 marque les 20 ans des Jonas Brothers, avec la sortie de leur prochain album en studio, Greetings From Your Hometown, qui sera lancé par Republic Records le 8 août, suivi d'une tournée anniversaire qui débutera dans leur État natal, le New Jersey, au MetLife Stadium le 10 août.

