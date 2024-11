RICHARDSON, Texas, 12 novembre 2024 /CNW/ - Fossil, une marque de montres et d'accessoires de premier plan, annonce un partenariat passionnant avec Nick Jonas, vedette mondiale, acteur et philanthrope. Le célèbre auteur-compositeur-interprète deviendra l'ambassadeur mondial de la marque pour les montres de 2025 à 2026 avec une campagne mondiale qui sera lancée au cours de la seconde moitié de 2025. La campagne révolutionnaire exploitera le pouvoir culturel de la musique, une plateforme qui trouve un écho profond dans les passions et les valeurs de l'auditoire fossile. La musique sert de lien significatif et unificateur et célèbre l'esprit intemporel de Fossil et sa place dans le paysage culturel d'aujourd'hui.

Jonas et la campagne incarnent l'éthique éternelle et énergique de la marque pour le monde moderne tout en restant fidèles aux piliers fondamentaux de la conception et de l'innovation. Reconnu pour son style distinctif et son attrait généralisé, Nick Jonas incarne l'esprit de Fossil, ce qui en fait le partenaire idéal pour joindre les consommateurs du monde entier.

« Je suis un admirateur de longue date des montres, et Fossil a été ma toute première lorsque j'étais jeune, alors ce partenariat est vraiment un moment de boucle complète pour moi, a déclaré Nick Jonas. « Je suis ravi de travailler avec l'incroyable équipe de Fossil et d'apporter mon apport créatif à son processus de conception de quelque chose de spécial pour les amateurs de montres partout dans le monde.

« Alors que nous continuons de redéfinir Fossil à l'échelle mondiale, nous sommes à la recherche de talents aux vues similaires qui non seulement trouvent écho auprès de nos consommateurs du monde entier, mais les incarnent également, a déclaré Franco Fogliato, directeur général de Fossil Group, Inc. « Nick Jonas est une force dans le domaine de la musique et de la mode et il est un authentique amateur de la marque depuis des décennies, ce qui rend le choix clair. Nous sommes convaincus que nos valeurs communes en feront un partenariat fructueux qui souligne notre position de pionnier dans le monde des accessoires. « Nous sommes honorés de l'accueillir dans la famille des fossiles. »

Nick Jonas jouera un rôle central dans l'élaboration du récit de la marque Fossil en 2025.

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS :

Kimberly Valarezo, The Right Now

[email protected]

FOSSILE

Fossil est une marque mondiale de premier plan d'accessoires de style de vie inspirée par la créativité et l'ingéniosité. Nous créons des articles de cuir, des bijoux et des montres intemporels et bien conçus pour favoriser une vie joyeuse et inspirée. Dans tout ce que nous faisons, nous nous efforçons de gagner du temps pour le bien, en travaillant à créer des changements positifs pour nos employés et nos collectivités.

NICK JONAS

Après avoir électrifié la musique sous de multiples angles, joué dans des films vedettes et lancé des entreprises commerciales prospères, Nick Jonas remet encore en question sa propre culture et la culture populaire. Bien sûr, son histoire, qui représente le tiers de celle de Jonas Brothers, demeure bien documentée, surtout si l'on tient compte du retour en force du groupe en 2019, Happiness Begins, des visites à guichet fermé et des mises en candidature subséquentes aux prix GRAMMY®. En même temps, il s'est imposé comme un artiste solo dynamique ayant le goût de briser les frontières. Nick Jonas, surnommé Jealous en 2014, a révélé les chaînes triple platine, les chaînes double platine et les niveaux certifiés or.Son suivi de 2016, The Last Year Was Complicated, a fait naître l'hymne « Close » [plume. Tove Lo] et a amené ses flux dans les milliards. En 2017, il a contribué à la trame sonore de Ferdinand en nomination pour le prix Golden Globe®. Entre-temps, ses chansons seraient reconnues par le prestigieux prix Hal David Starlight du Temple de la renommée des auteurs-compositeurs en 2016. Il marquera son retour à Broadway en compagnie d'Adrienne Warren au cours des Cinq Dernières Années l'an prochain et, plus récemment, il a joué le rôle du réalisateur The Good Half de Robert Schwartzman. En cours de route, il a également captivé le public en tant que juge récurrent de The Voice de la NBC dans des favoris à grand écran comme Jumanji : Welcome to the Jungle, Ugly Dolls, Midway, Jumanji : The Next Level, Chaos Walking et plus encore. En 2021, Nick lance son album studio Spaceman [Island Records]. En 2023, Nick et Jonas Brothers ont une fois de plus prouvé qu'ils sont une force constante, s'engageant dans une nouvelle ère avec la sortie de The Album, par l'entremise de Republic Records. L'album, produit par Jon Bellion, met en vedette les chansons Waffle House et Wings. En appui au nouvel album et à cette nouvelle ère pour Jonas Brothers, l'album a donné le coup d'envoi de la tournée avec deux spectacles à guichet fermé au célèbre stade Yankee de New York. La tournée comprend des dates de stades et d'arénas partout dans le monde jusqu'en 2024, ce qui en fait la visite la plus importante et la plus vaste du groupe à ce jour.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2552954/Fossil_Group_Inc_Logo.jpg

SOURCE Fossil Group, Inc.