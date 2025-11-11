Forum sur les infrastructures de transport : une mobilisation forte pour accélérer le maintien et la modernisation de nos infrastructures de transport stratégiques

MONTRÉAL, le 11 nov. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a tenu hier son Forum stratégique sur le transport et les infrastructures à HEC Montréal, en présence du ministre des Transports et de la Mobilité durable du Québec, M. Jonatan Julien, et de vingt panélistes reconnus comme des leaders de l'industrie. Pour l'occasion, plus de 300 personnes sont venues discuter de la fluidité des transports, des investissements majeurs prévus en infrastructures et de l'avenir de Montréal comme carrefour stratégique du commerce nord-américain.

Le maintien des infrastructures, dont le déficit d'entretien est évalué à 40 G$ pour le Québec, s'est imposé comme une priorité pendant ce forum. Le ministre Julien a souligné que le rattrapage prendra du temps, ce qui exige une planification rigoureuse et une optimisation des investissements. Il a également insisté sur la nécessité de mieux planifier les travaux et de mobiliser l'expertise du secteur privé pour accélérer la réalisation des projets et en réduire les coûts.

« Le Québec entre dans une nouvelle ère de grands chantiers. L'enjeu n'est plus seulement de construire, mais de mieux planifier, livrer plus vite et dans les budgets. Montréal se positionne au cœur de cette transformation, portée par une industrie du transport et de la logistique en pleine effervescence. L'Administration portuaire de Montréal, l'Association des chemins de fer du Canada et Alto l'ont démontré : des projets comme le terminal de Contrecœur et le train à grande vitesse ne sont pas que des chantiers d'infrastructure : ce sont de véritables leviers de croissance et de compétitivité pour la région », a déclaré Jessica Bouchard, vice-présidente, Affaires publiques et Initiatives d'impact de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Des projets majeurs qui positionnent Montréal comme moteur économique du pays :

Le chantier du terminal de Contrecœur est lancé ‒ un jalon crucial pour la fluidité du commerce maritime et la capacité de l'Administration portuaire de Montréal.

Aéroports de Montréal s'appuie sur un plan d'investissement de 10 G$ pour moderniser l'Aéroport International Montréal-Trudeau et répondre à la forte croissance du trafic aérien.

Le projet de train à grande vitesse, mené par Alto, a été reconnu comme un projet d'intérêt national, avec un calendrier accéléré qui fera passer la mobilité québécoise à la vitesse supérieure.

Comme l'ont rappelé les intervenants, on peut avoir les meilleures entreprises et les meilleurs produits au monde, mais sans des infrastructures performantes, on ne livre pas.

« Montréal fait face à un double défi : moderniser ses infrastructures vieillissantes tout en lançant de nouveaux projets de transport structurants. La bonne nouvelle est que Montréal a tout ce qu'il faut pour devenir un modèle de mobilité et d'innovation urbaines : des leaders engagés, des infrastructures de calibre mondial et une capacité de collaboration unique. Le consensus de ce forum est clair : le moment est venu de livrer plus vite, avec coordination, rigueur et leadership politique », a ajouté Jessica Bouchard.

Le Forum a également été l'occasion de faire état d'un enjeu prioritaire pour le milieu des affaires et l'ensemble de la population montréalaise : la gestion des chantiers et la fluidité des déplacements. Depuis près de trois ans, la Chambre s'est engagée à mettre à jour son baromètre Obstacle minimum afin de suivre les engagements des autorités publiques et les progrès sur le terrain. Lors du Forum, la Chambre et Tourisme Montréal ont dévoilé en primeur plusieurs solutions qui seront présentées dans le cadre de l'édition 2025 du baromètre réalisé en partenariat avec Tourisme Montréal, dont le dévoilement est prévu à la fin novembre. Le manque de planification intégrée par la Ville, la surutilisation des cônes orange et l'absence de données accessibles demeurent des irritants majeurs. Pour y remédier, l'étude propose d'agir sur quatre leviers : les technologies, la signalisation, la coordination et le partage des pratiques. L'étude complète et ses solutions seront rendues publiques d'ici la fin du mois de novembre. Les participants du Forum ont d'ailleurs été invités à se prononcer sur les solutions et leviers prioritaires à activer.

