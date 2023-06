Forum sur les grands projets d'habitation : transformons le Grand Montréal pour en faire une référence mondiale d'innovation urbaine

MONTRÉAL, le 5 juin 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain tenait aujourd'hui la 17e édition de son Forum annuel sur les grands projets immobiliers dans le Grand Montréal. Plus de 450 personnes sont venues discuter des importants besoins d'habitation dans la métropole et des solutions pour bâtir plus, mieux et plus vite. Cet événement a été réalisé avec la collaboration du gouvernement du Québec et s'est tenu en compagnie de France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation.

« Cette 17e édition de notre Forum sur les grands projets a été un grand succès. La pénurie de logements, combinée à l'urgence climatique, nous demande d'entreprendre des actions concrètes pour transformer nos façons de faire et augmenter rapidement l'offre d'habitation. En réunissant les acteurs majeurs du secteur, nous avons ouvert un espace de discussion qui a permis de dégager des solutions pour soutenir la densification intelligente de notre territoire. C'est un des principes qui guident l'étude que nous avons dévoilée ce matin. Nous devons réunir les conditions pour accélérer le développement de projets d'habitation denses, concentrés dans les aires TOD et secteurs stratégiques, afin de transformer positivement le Grand Montréal et nous positionner comme référence en innovation urbaine », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Les décideurs publics ont un rôle majeur à jouer pour stimuler la construction d'habitations dans le Grand Montréal, afin de réduire l'écart entre l'offre et la demande et de freiner la hausse marquée des prix pour se loger. Les différents ordres de gouvernement doivent offrir de la prévisibilité aux promoteurs et aux constructeurs, qui investissent massivement pour rééquilibrer le marché. Dans ce sens, je note l'engagement de la ministre Duranceau de proposer un plan avant la fin de son mandat pour le développement immobilier dans l'Est de Montréal. C'est un secteur à fort potentiel qui doit faire partie des priorités des gouvernements pour réduire la pénurie de logements à moyen terme », a ajouté Michel Leblanc.

« L'échelon municipal est stratégique pour s'attaquer à la pénurie de logements. La mise en place de la cellule facilitatrice par la Ville de Montréal a déjà favorisé l'avancée de projets immobiliers importants pour la métropole. Les municipalités doivent maintenant accélérer la cadence et faire évoluer leurs cadres règlementaires vers des mesures incitatives qui permettront aux promoteurs de bâtir au plein potentiel de notre territoire. Nous devons trouver un équilibre entre la densification intelligente nécessaire à la collectivité et l'obligation de rentabilité pour les entreprises qui investissent dans l'habitation et font face à une hausse des coûts à tous les niveaux », a souligné Michel Leblanc.

« Je suis très heureux d'avoir pu réunir sur la même scène le maire de Laval et les mairesses de Longueuil et Montréal. Tous les trois ont reconnu l'importance de faire un ménage règlementaire pour accroître la rapidité et l'agilité des projets portés par les promoteurs. Dans la lignée de notre étude dévoilée ce matin, ils ont aussi mis l'accent sur l'aspect stratégique des aires TOD pour planifier le développement de zones à fort potentiel. Chaque ville possède des espaces qui ont les capacités d'une densification accrue et nous devons en profiter pour accroître l'offre de logement. Les trois villes doivent jouer leur rôle de locomotive de la métropole et montrer l'exemple quant aux bonnes pratiques pour faciliter le développement immobilier avec des processus exemplaires », a conclu Michel Leblanc.

Vous pouvez consulter l'étude Bâtir plus, plus vite et mieux : pour une stratégie de densification intelligente du Grand Montréal qui répond aux besoins d'habitation sur le site Web de la Chambre.

À propos du Forum stratégique sur les grands projets d'habitation

Le Forum stratégique sur les grands projets d'habitation a été développé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Il a été réalisé en association avec Broccolini, la Communauté métropolitaine de Montréal, Rogers, SNC-Lavalin et la Société d'habitation du Québec; en collaboration avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ, le Groupe Brivia, Ivanhoé Cambridge, Lavery et Pomerleau; ainsi qu'en partenariat avec Avison Young, Bélanger Sauvé, La Presse, Montreal Gazette et Startup Montréal.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Renseignements: Source : Jean-Baptiste Portrait, Attaché de presse, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 669-6768, [email protected]