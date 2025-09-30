Forum sur le repreneuriat : un levier puissant pour accélérer l'impact entrepreneurial

MONTRÉAL, le 30 sept. 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a réuni hier plus de 350 participants à l'édifice Hélène-Desmarais de HEC Montréal à l'occasion de son Forum stratégique « Entreprendre autrement : la voie du repreneuriat ». L'événement a mis en lumière les enjeux et les solutions liés à la cession et à la reprise d'entreprise.

« Cette édition a connu un franc succès. Les experts présents à notre Forum ont démontré que le repreneuriat constitue à la fois une voie d'avenir pour l'entrepreneuriat et un puissant moteur de développement économique. Les témoignages d'acquisitions entendus ont illustré comment le repreneuriat permet non seulement de garder une entreprise bien vivante et d'éviter son rachat par des intérêts étrangers, mais aussi d'accélérer l'innovation, d'améliorer la productivité et de conserver une expertise d'ici. Les données publiées récemment par Repreneuriat Québec sont parlantes : on dénombre 50 000 intentions de transfert au Québec d'ici 2029. Le Forum d'hier a mis en lumière toute la richesse de notre écosystème d'accompagnement, essentiel pour préserver ce savoir-faire », a déclaré Isabelle Dessureault, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Les résultats de notre coup de sonde dévoilés hier révèlent par ailleurs que plus de la moitié des répondants (55 %) sont favorables à l'idée de reprendre une entreprise, mais que la sensibilisation reste essentielle. Parmi les freins identifiés : le manque d'information sur les entreprises à vendre (63 %) et la complexité des négociations avec le cédant (50 %). L'accès au financement, l'allègement des démarches administratives et des coûts d'exploitation plus compétitifs sont des leviers importants pour stimuler le repreneuriat dans le Grand Montréal.

La journée s'est conclue par la remise des prix de la 27e édition des Bourses Pierre-Péladeau, le plus grand concours en entrepreneuriat universitaire au Québec. Cette cérémonie rendait hommage au bâtisseur québécois Pierre Péladeau, à l'occasion de son 100e anniversaire de naissance.

La Chambre propose également une gamme de services pour appuyer les entreprises dans leur croissance et leur expansion à l'international, dont Visées, un programme dédié au rehaussement des compétences, et le Club Exportateurs MTL, une initiative visant à créer et à accompagner une communauté de PME exportatrices.

À propos du Forum sur le repreneuriat

Le Forum sur le repreneuriat a été développé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain avec Québecor, partenaire principal. Il a été présenté par la Banque Nationale avec notre partenaire d'impact, le Fonds de solidarité FTQ, notre partenaire expert, Repreneuriat Québec, notre partenaire hôte, l'École des dirigeants de HEC Montréal, en collaboration avec LG2 .

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

